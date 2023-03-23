"Де той великий наступ?": у ГУР висміяли спроби РФ вийти на кордони Донбасу взимку

Заступник начальника відомства Вадим Скібіцький окремо зазначив, що сил у противника залишилося не так багато, а от про загрозу наступу з Білорусі взагалі можна забути на деякий час.

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Заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький висловився про "успішність великого наступу" РФ, яку вони анонсували ще у грудні. Про це він розповів у новому інтерв'ю порталу РБК-Україна від 23 березня.

На його думку, розмови про те, що війська РФ готуються активізуватися одразу на кількох ділянках фронту, були виключно частиною російської пропаганди та переоцінкою можливостей Кремля.

"Де той великий наступ? Росіяни перейшли до активних наступальних дій на початку лютого. Мета у них залишилася одна — вихід на кордони Донецької та Луганської областей. Але сьогодні вже зрозуміло, що російські війська не мають можливості проводити широкомасштабні стратегічні наступальні операції", — заявив Вадим Скібіцький.

ЗСУ одночасно відбивають удари, тримають оборону на укріплених позиціях, а також сковують дії противника на багатьох ділянках фронту. Російське військове командування очікувало, що на них чекатиме значний успіх хоча б на якомусь напрямку, як зазначив представник ГУР МО, проте його так і не сталося.

Також у розвідці висловилися про ймовірну загрозу наступу з Білорусі. На сьогодні вона вкрай низька, оскільки сил на цьому напрямку вони мають недостатньо.

"Це не те угруповання, яке може використовуватися для наступальних дій на півночі. Цей особовий склад після підготовки з Білорусі перекидають на схід та південний схід України. Ми не бачимо накопичення військ у Білорусі, а тим паче — створення ударного угруповання. Тому ми оцінюємо сухопутну загрозу з Білорусі як низьку. Можливе нанесення повітряних ударів, ракетних ударів, бо там залишається дивізіон "Іскандерів", — підсумував Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, 23 березня в ГУР МО підрахували кількість іранських Shahed-136, що залишилися у РФ. Вадим Скібіцький зазначив, що Кремль має плани на сьогодні налагодити виробництво ударних безпілотників, але санкції не дадуть цього зробити.