"Где это большое наступление?": в ГУР высмеяли попытки РФ выйти на границы Донбасса зимой

Замначальника ведомства Вадим Скибицкий отдельно отметил, что сил у противника осталось не так много, а вот об угрозе наступления из Беларуси и вовсе можно забыть на некоторое время.

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Заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий высказался об "успешности большого наступления" РФ, которое они анонсировали еще в декабре. Об этом он рассказал в новом интервью порталу РБК-Украина от 23 марта.

По его мнению, разговоры о том, что войска РФ готовятся активизироваться сразу на нескольких участках фронта, являлись исключительно частью российской пропаганды и переоценкой возможностей Кремля.

"Где это большое наступление? Россияне перешли к активным наступательным действиям в начале февраля. Цель у них осталась одна – выход на границы Донецкой и Луганской областей. Но сегодня уже понятно, что у российских войск нет возможности проводить широкомасштабные стратегические наступательные операции", — заявил Вадим Скибицкий.

ВСУ в то же время отбивают удары, держат оборону на укрепленных позициях, а также сковывают действия противника на многих участках фронта. Российское военное командование ожидало, что их будет ждать значительный успех хотя бы на каком-то направлении, как отметил представитель ГУР МО, однако его так и не случилось.

Также в разведке высказались о вероятной угрозе наступления из Беларуси. На сегодняшний день он крайне низкий, так как сил на этом направлении у них недостаточно.

"Это не та группировка, которая может использоваться для наступательных действий на севере. Этот личный состав после подготовки из Беларуси перебрасывают на восток и юго-восток Украины. Мы не видим накопления войск в Беларуси, а тем более – создания ударной группировки. Поэтому мы оцениваем сухопутную угрозу из Беларуси как низкую. Возможно нанесение воздушных ударов, ракетных ударов, потому что там остается дивизион "Искандеров", — подытожил Вадим Скибицкий.

Напомним, 23 марта в ГУР МО подсчитали количество оставшихся иранских Shahed-136 у РФ. Вадим Скибицкий отметил, что у Кремля есть планы на сегодняшний день наладить производство ударных беспилотников, но санкции не дадут этого сделать.