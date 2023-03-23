"Перспектив для миру немає": результат війни вирішить військова промисловість, — Столтенберг

За словами генсека НАТО, Британії, Франції та Німеччині варто бути готовими до тривалої підтримки України снарядами та запчастинами для бронетехніки. Дослідник з Атлантичної ради Рейчел Ріццо зазначає, що час на боці РФ, у якої є солдати та матеріальні ресурси.

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Країнам Заходу слід готуватися до тривалої війни в Україні, оскільки перспективи мирного врегулювання не передбачаються. Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає The Guardian.

Поточні бойові зіткнення в Україні Столтенберг охарактеризував як війну на виснаження та закликав західні країни нарощувати виробництво оборонного комплексу, щоб належним чином постачати боєприпаси та озброєння Україні.

За його словами, зараз витрачається більше боєприпасів, ніж випускається, тому Заходу, головним чином, Лондону, Парижу та Берліну, варто бути готовими до затяжної війни та тривалої підтримки України снарядами та запчастинами для бронетехніки.

Він висловив думку про те, що результат війни "визначиться у конкуренції промисловостей". Багато залежатиме від можливості підтримувати Україну протягом тривалого часу.

Час грає на руку РФ

The Washington Post у своїй статті 23 березня також зазначає, що Україні не вистачає сил та озброєнь для відбиття російської агресії, незважаючи на збільшення військової підтримки з боку офіційного Вашингтона та інших союзників.

"Час, очевидно, на боці Росії, у якої є солдати та матеріальні ресурси, щоб затяжну війну на великому фронті", — наводить видання слова дослідника з Атлантичної ради Рейчел Ріццо. На її думку, Україна не має таких же можливостей, і при недостатньо швидких поставках буде вкрай складно протистояти російським військам.

Журналісти наголошують, що проблема не тільки й не так у несвоєчасному постачанні зброєю, як у тому, що багато запитів України щодо цієї частини залишаються невиконаними — чи то винищувачі, чи далекобійна артилерія, чи то снаряди для танків радянського зразка.

Нагадаємо, що 23 березня в ГУР повідомили, що РФ може вести війну проти України ще близько двох років. Заступник голови розвідки Вадим Скібіцький вказав на те, що у країни-агресора є для цього достатній військовий та економічний потенціал.

Раніше Фокус повідомляв, що перший заступник голови військово-промислової комісії РФ Дмитро Медведєв порівняв кількість танків Росії та України. Він також зіставив війни в Сирії та Україні, які, за його словами, відрізняються принципово — і в плані військової науки, і озброєнь, що використовуються.