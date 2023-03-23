"Перспектив для мира нет": исход войны решит военная промышленность, — Столтенберг

По словам генсека НАТО, Британии, Франции и Германии стоит быть готовыми к продолжительной поддержке Украины снарядами и запчастями для бронетехники. Исследователь из Атлантического совета Рэйчел Риццо отмечает, что время на стороне РФ, у которой есть солдаты и материальные ресурсы.

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Странам Запада следует готовиться к продолжительной войне в Украине, так как перспективы для мирного урегулирования не предвидятся. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает The Guardian

Текущие боестолкновения в Украине Столтенберг охарактеризовал как войну на истощение и призвал западные страны наращивать производство оборонного комплекса, чтобы в должном объеме поставлять боеприпасы и вооружения Украине.

По его словам, сейчас расходуется больше боеприпасов, чем выпускается, по этой причине Западу, главным образом, Лондону, Парижу и Берлину, стоит быть готовыми к затяжной войне и продолжительной поддержке Украины снарядами и запчастями для бронетехники.

Он высказал мнение о том, что исход войны "определится в конкуренции промышленностей". Многое будет зависеть от возможности поддерживать Украину на протяжении продолжительного времени.

Время играет на руку РФ

The Washington Post в своей статье 23 марта также отмечает, что Украине не хватает сил и вооружений для отражения российской агрессии, несмотря на увеличение военной поддержки со стороны официального Вашингтона и других союзников.

"Время, очевидно, на стороне России, у которой есть солдаты и материальные ресурсы, чтобы затяжной войну на обширном фронте", — приводит издание слова исследователя из Атлантического совета Рэйчел Риццо. По ее мнению, у Украины нет таких же возможностей, и при недостаточно быстрых поставках будет крайне сложно противостоять российским войскам.

Журналисты подчеркивают, что проблема не только и не столько в несвоевременном снабжении оружием, сколько в том, что многие запросы Украины по этой части остаются невыполненными — будь то истребители, дальнобойная артиллерия или же снаряды для танков советского образца.

Напомним, что 23 марта в ГУР сообщили, что РФ может вести войну против Украины еще порядка двух лет. Замглавы разведки Вадим Скибицкий указал на то, что у страны-агрессора имеется для этого достаточный военный и экономический потенциал.

Ранее Фокус сообщал, что первый заместитель председателя военно-промышленной комиссии РФ Дмитрий Медведев сравнил количество танков России и Украины. Он также сопоставил войны в Сирии и Украине, которые, с его слов, отличаются принципиально — и в смысле военной науки, и используемых вооружений.