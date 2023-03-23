Арабські Емірати отримали корвет типу Gowind: що відомо про корабель-невидимку

Багатоцільовий стелс-корвет ВМС ОАЕ "Bani Yas" здатний брати участь у всьому спектрі операцій морської оборони та безпеки на морі. Судно також може бути інтегроване до загальної системи бойового управління CMS.

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Воєнно-морські сили Об'єднаних Арабських Еміратів розпочали ходові випробування одного з двох нових стелс-корветів типу Gowind, які були побудовані на верфі Naval Group у французькому місті Лор'ян і спущені на воду у травні 2022. Новий корвет "Bani Yas" (P110) на сьогодні — найдосконаліший проєкт у сімействі Gowind. Про це 23 березня повідомили видання британського Королівського флоту Naval News.

"Bani Yas" — це багатоцільовий стелс-корвет, побудований компанією Naval Group, призначений для виконання бойових завдань із найвищим рівнем ефективності. Судно здатне брати участь у всьому спектрі операцій морської оборони та забезпечення безпеки на морі, пишуть оглядачі.

Корвет типу Gowind може бути інтегрований в загальну систему бойового управління CMS, оскільки має для цього найсучасніші можливості. Корабель оснащений різними типами датчиків — РЛС спостереження та керування вогнем, електрооптичними приладами управління вогнем, системами радіотехнічної розвідки, гідролокаторами тощо.

Оснащення корвету "Bani Yas"

Корвет ВМС ОАЕ типу Gowind оснащений інноваційною інтегрованою щоглою Panoramic Sensors and Intelligence Module (PSIM), яка включає майже всі сенсорні системи корабля, такі як радари, оптроніка, комплекс радіоелектронної боротьби, антени зв'язку і корабельні метеорологічні системи.

Електронне обладнання включає:

РЛС спостереження Thales NS110 з інтегрованим IFF, ПРК STIR 1.2 EO Mk2;

нову інтегровану систему радіотехнічної розвідки R-ESM/C-ESM компанії Elettronica Roma;

систему спостереження HGH IRST на основі двох електрооптичних датчиків SPYNEL-X 8000, закріплених по обидва боки від PSIM;

чотири антени та передавач для наведення зенітних керованих ракет;

РЛС Thales KINGKLIP Mk2 HMS та CAPTAS-2 VDS;

дві навігаційні РЛС.

Французька компанія iXblue поставить для цих корветів ВМС ОАЕ свої навігаційні системи Marins та блоки розподілу та обробки даних Netans. З PSIM інтегрована пара підвісних дистанційно керованих двоголових прожекторів Glamox CL25 з білим HMI та ультрафіолетовим світлом.

Корвет типу Gowind може бути інтегрований у загальну систему бойового керування CMS

Спостерігачі звернули увагу на систему спостереження HGH IRST. Зазначається, що це є повністю пасивна інфрачервона система здатна автоматично і одночасно виявляти, відстежувати і класифікувати повітряні та надводні загрози, включно цілі, що важко виявляються, та йдуть з протилежних напрямків і в будь-яку погоду.

Комплекс систем озброєння складається з:

76-мм гармата OTO SR із системою STRALES та керованими боєприпасами DART для головної зброї;

зенітний ракетний комплекс VL MICA;

дві пускові установки MM40 для протикорабельних ракет EXOCET;

дві потрійні торпедні пускові установки для торпед легких MU90;

21-осередкова система RAM CIWS;

два бойові модулі з дистанційним керуванням (RWS) для встановлення 30-мм гармати R400 Marine;

кілька кулеметних установок.

30-мм гармата R400 Marine

Корвет має системи запуску хибних цілей (DLS), які є двома установками Rheinmetall MASS і дві 6-трубні CMLS Naval Group для протиторпедних хибних цілей CANTO. Також у планах розробника у майбутньому оснастити корвет двома 12-трубними реактивними системами залпового вогню LIG Nex1 для берегової вогневої підтримки.

Нагадаємо, Воєнно-морські сили Ірану озброїлися новими швидкохідними катерами, оснащеними ракетами з лазерним наведенням та системами ППО. Катери також озброєні протикорабельними крилатими ракетами із дальністю дії 180 км.