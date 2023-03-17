ВМС Ірану отримали нові катери, озброєні ракетами з лазерним наведенням (відео)

Іранські ЗМІ стверджують, що протикорабельні ракети, встановлені на швидкохідних катерах, здатні вражати ціль на відстані до 180 км.

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Воєнно-морські сили Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) озброїлися новими швидкохідними катерами, оснащеними ракетами з лазерним наведенням та системами ППО, повідомило інформаційне агентство Fars News.

Катери відрізняються за конструкцією від попередніх моделей, що використовуються КВІР, та оснащені ракетами з лазерним наведенням, а також протикорабельними крилатими ракетами з дальністю дії 180 км.

Повідомляється, що це вже нове покоління катерів. Під час презентації з'явився і швидкохідний катер типу Zolfaghar, який має можливість запуску ракет протиповітряної оборони Nawab.

"Таким чином, КВІР став першим у світі володарем швидкісних катерів, здатних нести ракети ППО", — пишуть журналісти Fars News.

Катери типу Zolfaghar

Іранські Zolfaghar були розроблені підрозділом держорганізації воєнної промисловості IMIG на основі проєкту катера IPS 16. Зі свого боку, IPS 16, це торпедні катери, створені на основі північнокорейських зразків, які були поставлені в Іран. Іранські інженери доопрацювали проєкт КНДР, таким чином на сьогодні в Ірані виробляють кілька варіантів для потреб своїх та сирійських ВМС.

Іранський катер типу Zolfaghar

Ракетні катери Zolfaghar мають водотоннажність 13,7 тонн. Довжина корпусу становить 16,3 метра, ширина – 3,75 метра. Потужність двох двигунів досягає 1200 к.с., що дозволяє катеру розвивати швидкість 52 вузла (96 км на годину). У цьому дальність ходу становить 580 морських миль (1074 км).

За деякими даними, Zolfaghar мають малу помітність радіолокації. Крім ракетного озброєння на катері розміщено 12.7-мм кулемет, що знімається, який розташований у носовій частині.

Раніше повідомлялося, що з 15 по 19 березня в Оманській затоці триватимуть спільні морські навчання Китаю, Ірану та Росії. У Міноборони КНР у зв'язку з цим заявили, що навчання сприятимуть "поглибленню практичної співпраці між воєнно-морськими силами країн-учасниць".