ВМС Ирана получили новые катера, вооруженные ракетами с лазерным наведением (видео)

Иранские СМИ утверждают, что противокорабельные ракеты, установленные на быстроходных катерах, способны поражать цель на расстоянии до 180 км.

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Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) вооружились новыми быстроходными катерами оснащенные ракетами с лазерным наведением и системами ПВО, сообщило информационное агентство Fars News.

Катера отличаются по конструкции от предыдущих моделей, используемых КСИР, и оснащены ракетами с лазерным наведением, а также противокорабельными крылатыми ракетами с дальностью действия 180 км.

Сообщается, что это уже новое поколение катеров. Во время презентации появился и быстроходный катер типа Zolfaghar, который обладает возможностью запуска ракет противовоздушной обороны Nawab.

"Таким образом, КСИР стал первым в мире обладателем скоростных катеров, способных нести ракеты ПВО", — пишут журналисты Fars News.

Катера типа Zolfaghar

Иранские Zolfaghar были разработаны подразделением госорганизации военной промышленности IMIG на основе проекта катера IPS 16. В свою очередь IPS 16, это торпедные катера, созданы на основе северокорейских образцов, которые были поставлены в Иран. Иранские инженеры доработали проект КНДР, таким образом на сегодняшний день в Иране производят несколько вариантов для нужд своих и сирийских ВМС.

Иранский катер типа Zolfaghar

Ракетные катера Zolfaghar имеют водоизмещение 13,7 тонн. Длина корпуса составляет 16,3 метра, ширина — 3,75 метра. Мощность двух двигателей достигает 1200 л.с., что позволяет катеру развивать скорость в 52 узла (96 км в час). При этом дальность хода составляет 580 морских миль (1074 км).

По некоторым данным, Zolfaghar имеют малую радиолокационную заметность. Кроме ракетного вооружения на катере размещен съемный 12.7-мм пулемет, который расположен в носовой части.

Ранее сообщалось, что с 15 по 19 марта в Оманском заливе будут продолжаться совместные морские учения Китая, Ирана и России. В Минобороны КНР в связи с этим заявили, что учения будут способствовать "углублению практического сотрудничества между военно-морскими силами стран-участниц".