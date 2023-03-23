Арабские Эмираты обзавелись корветом типа Gowind: что известно о корабле-невидимке

Многоцелевой стелс-корвет ВМС ОАЭ "Bani Yas" способен участвовать во всем спектре операций морской обороны и обеспечению безопасности на море. Судно также может быть интегрировано в общую систему боевого управления CMS.

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Военно-морские силы Объединенных Арабских Эмиратов приступили к ходовым испытаниям одного из двух новых стелс-корветов типа Gowind, которые были построены на верфи Naval Group во французском городе Лорьян и спущены на воду в мае 2022. Новый корвет "Bani Yas" (P110) на сегодняшний день — самый совершенный проект в семействе Gowind. Об этом 23 марта сообщило издание британского Королевского флота Naval News.

"Bani Yas" — это многоцелевой стелс-корвет, построенный компанией Naval Group, предназначенный для выполнения боевых задач с наивысшим уровнем эффективности. Судно способно участвовать во всем спектре операций морской обороны и обеспечению безопасности на море, пишут обозреватели.

Корвет типа Gowind может быть интегрирован в общую систему боевого управления CMS, поскольку обладает для этого самыми современными возможностями. Корабль оснащен различными типами датчиков — РЛС наблюдения и управления огнем, электро-оптическими приборами управления огнем, системами радиотехнической разведки, гидролокаторами и т.д.

Оснащение корвета "Bani Yas"

Корвет ВМС ОАЭ типа Gowind оснащен инновационной интегрированной мачтой Panoramic Sensors and Intelligence Module (PSIM), которая включает в себя почти все сенсорные системы корабля, такие как радары, оптроника, комплекс радиоэлектронной борьбы, антенны связи и корабельные метеорологические системы.

Электронное оборудование включает в себя:

РЛС наблюдения Thales NS110 с интегрированным IFF, ПРК STIR 1.2 EO Mk2;

новую интегрированную систему радиотехнической разведки R-ESM/C-ESM компании Elettronica Roma;

систему наблюдения HGH IRST на основе двух электрооптических датчиков SPYNEL-X 8000, закрепленных по обе стороны от PSIM;

четыре антенны и передатчик для наведения зенитных управляемых ракет;

РЛС Thales KINGKLIP Mk2 HMS и CAPTAS-2 VDS;

две навигационные РЛС.

Французская компания iXblue поставит для этих корветов ВМС ОАЭ свои навигационные системы Marins и блоки распределения и обработки данных Netans. С PSIM интегрирована пара подвесных дистанционно управляемых двухголовых прожекторов Glamox CL25 с белым HMI и ультрафиолетовым светом.

Корвет типа Gowind может быть интегрирован в общую систему боевого управления CMS

Обозреватели обратили внимание на систему наблюдения HGH IRST. Отмечается, что это полностью пассивная инфракрасная система способная автоматически и одновременно обнаруживать, отслеживать и классифицировать воздушные и надводные угрозы, включая трудно обнаруживаемые цели, идущие с противоположных направлений и в любую погоду.

Комплекс систем вооружения состоит из:

76-мм пушка OTO SR с системой STRALES и управляемыми боеприпасами DART для главного орудия;

зенитный ракетный комплекс VL MICA;

две пусковые установки MM40 для противокорабельных ракет EXOCET;

две тройные торпедные пусковые установки для легких торпед MU90;

21-ячеечная система RAM CIWS;

два боевых модуля с дистанционным управлением (RWS) для установки 30-мм орудия R400 Marine;

несколько пулеметных установок.

30-мм орудие R400 Marine

Корвет имеет системы запуска ложных целей (DLS), которые представляют собой две установки Rheinmetall MASS и две 6-трубные CMLS Naval Group для противоторпедных ложных целей CANTO. Также в планах разработчика в будущем оснастить корвет двумя 12-трубными реактивными системами залпового огня LIG Nex1 для береговой огневой поддержки.

Напомним, Военно-морские силы Ирана вооружились новыми быстроходными катерами оснащенные ракетами с лазерным наведением и системами ПВО. Катеры также вооружены противокорабельными крылатыми ракетами с дальностью действия 180 км.