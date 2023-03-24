5 із 6 досягли своєї мети: в ОВА розповіли про наслідки атаки БПЛА на Кривий Ріг

Голова військової адміністрації Олександр Вілкул зауважив, що попри нічну атаку в місті продовжує працювати вся важлива інфраструктура, транспорт та соціальні установи.

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У ніч із 23 на 24 березня росіяни знову атакували Україну за допомогою іранських безпілотників Shahed-136. Влучення були зафіксовані у Кривому Розі Дніпропетровської області, про що вранці п'ятниці повідомив керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі.

За його словами, загалом було запущено на Кривий Ріг шість ворожих дронів-камікадзе, і сили ППО змогли збити тільки 1 із них. Решта 5 досягли своєї мети, але обійшлося без втрат.

"Для ліквідації наслідків ворожих ударів було задіяно всі оперативні та екстрені служби. Вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють у місті стабільно", — пише Олександр Вілкул.

Цю інформацію підтвердив і голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі. Він стверджує, що в результаті атаки немає ані постраждалих, ані поранених, проте наслідки атаки все ще з'ясовують.

Місцевих мешканців вкотре закликали не допомагати росіянам коригувати майбутні атаки.

"Не фотографуйте та не знімайте на відео. Не коментуйте їх у соцмережах! Є вимоги воєнного часу. Є правила та заборони. За їх порушення передбачено покарання!", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 березня в Одеській ОВА зазначили, що Росія почала готуватися до нових ракетних ударів та шукає для цього помічників. Спікер військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що в Україні ще є громадяни, які готові допомагати ворогові, але СБУ вже займається їх затриманням.