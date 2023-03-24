5 из 6 достигли своей цели: в ОВА рассказали о последствиях атаки БПЛА на Кривой Рог

Глава военной администрации Александр Вилкул подметил, что несмотря на ночную атаку в городе продолжает работать вся важная инфраструктура, транспорт и социальные учреждения.

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В ночь с 23 на 24 марта россияне вновь атаковали Украину при помощи иранских беспилотников Shahed-136. Попадания были зафиксированы в Кривом Роге Днепропетровской области, о чем утром пятницы сообщил руководитель военной администрации города Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

По его словам, всего было запущено на Кривой Рог шесть вражеских дронов-камикадзе и силы ПВО смогли сбить только 1 из них. Остальные 5 достигли своей цели, но обошлось без потерь.

"Для ликвидации последствий вражеских ударов были задействованы все оперативные и экстренные службы. Вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения работают в городе стабильно", — пишет Александр Вилкул.

Эту же информацию подтвердил и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем Telegram-канале. Он утверждает, что в результате атаки нет ни пострадавших, ни раненных, однако последствия атаки все еще выясняют.

Местных жителей в очередной раз призвали не помогать россиянам корректировать будущие атаки.

"Не снимайте и не снимайте на видео. Не комментируйте их в соцсетях! Есть требования военного времени. Есть правила и запреты. За их нарушение предусмотрено наказание!", — говорится в сообщении.

Напомним, 24 марта в Одесской ОВА отметили, что Россия начала готовиться к новым ракетным ударам и ищет для этого помощников. Спикер военной администрации Сергей Братчук заявил, что в Украине все еще есть граждане, которые готовы помогать врагу, но СБУ уже занимается их задержанием.