"Відповідатимуть за кожен удар": Зеленський назвав головну умову захисту від нової агресії РФ

Країна-агресор, за словами глави держави, має програти не лише на полі бою, а й в економіці, міжнародних відносинах, а також у спробах підмінити історичну правду.

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Президент України Володимир Зеленський записав традиційне вечірнє звернення до українського народу, зазначивши, що є спосіб захиститися від нової агресії Росії і Україна досягає успіху, тоді як "ворог став ще більш ізольованим і в ще більш безнадійному становищі". Текст звернення з'явився на вебсайті Офісу президента.

Зеленський нагадав, що за цей тиждень Україна отримала рішення щодо нових пакетів оборонної підтримки: від США, Литви, Фінляндії та Німеччини. Також він зазначив, що було досягнуто "сильних домовленостей" і пакету безпеки під час візиту прем'єр-міністра Японії Кісіди до Києва.

А півтора мільярди євро макрофіну від ЄС уже надійшли на рахунки Національного банку. Уряд Хорватії ухвалив програму з лікування та реабілітації українських поранених воїнів.

Крім того, цього тижня Греція приєдналася до групи партнерів, які працюють над створенням спецтрибуналу. Також в Україні буде відкрито офіс прокурора Міжнародного кримінального суду.

"Ми робимо все, щоб російські воєнні злочинці відповіли буквально за кожен удар по Україні, по наших людях", — сказав Зеленський.

А також, за словами президента, було просування і в захисті історичної правди: Ісландія визнала Голодомор геноцидом українського народу.

Він зазначив, що цього року, як мінімум, 20 мільярдів гривень будуть направлені на закупівлю дронів для ЗСУ. І пообіцяв, що всі регіони України, що постраждали від російської агресії, будуть відновлені.

Назвав Зеленський і за яких умов агресія РФ більше не буде можлива. За словами президента, Росія має програти всіма фронтами. І Україна робить для цього все можливе.

"Росія має програти на полі бою, в економіці, у міжнародних відносинах, у своїх спробах підмінити історичну правду якимись імперськими міфами. Кремль програє у своїх спробах духовно поневолити наших людей. Саме повномасштабний програш Росії буде надійною гарантією від нових агресій та криз", — зауважив президент.

Раніше Зеленський повідомив, що не отримував від офіційного Китаю пропозицій щодо посередництва. І скептично оцінив пропозицію КНР із 12 пунктів, яка передбачає мирні переговори між Україною та Росією.

Зеленський розповів, що закликав китайського лідера Сі Цзіньпіня зустрітися та провести переговори на найвищому рівні. Але поки що відповіді немає.