"Ответят за каждый удар": Зеленский назвал главное условие защиты от новой агрессии РФ

Страна-агрессор, по словам главы государства, должна проиграть не только на поле боя, но и в экономике, международных отношениях, а также в попытках подменить историческую правду.

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Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее обращение к украинскому народу, отметив, что есть способ защитится от новой агрессии России и Украина преуспевает, тогда как "враг стал еще более изолированным и в еще более безнадежном положении". Текст обращения появился на сайте Офиса президента.

Зеленский напомнил, что за эту неделю Украина получила решение о новых пакетах оборонной поддержки: от США, Литвы, Финляндии и Германии. Также он отметил, что были достигнуты "сильные договоренности" и пакет безопасности во время визита премьер-министра Японии Кисиды в Киев.

А полтора миллиарда евро макрофина от ЕС уже поступили на счета Национального банка. Правительство Хорватии приняло программу по лечению и реабилитации украинских раненых воинов.

Кроме того, на этой неделе Греция присоединилась к группе партнеров, работающих над созданием спецтрибунала. Также в Украине будет открыт офис прокурора Международного уголовного суда.

"Мы делаем все, чтобы российские военные преступники ответили буквально за каждый удар по Украине, по нашим людям", — сказал Зеленский.

А также, по словам президента, было продвижение и в защите исторической правды: Исландия признала Голодомор геноцидом украинского народа.

Он отметил, что в этом году, как минимум 20 миллиардов гривен будут направлены на закупку дронов для ВСУ. И пообещал, что все пострадавшие от российской агрессии регионы Украины будут восстановлены.

Назвал Зеленский и при каких условиях агрессия РФ более не будет возможна. По словам президента, Россия должна проиграть по всем фронтам. И Украина делает для этого все возможное.

"Россия должна проиграть на поле боя, в экономике, в международных отношениях, в своих попытках подменить историческую правду какими-то имперскими мифами. Кремль проигрывает в своих попытках духовно поработить наших людей. Именно полномасштабный проигрыш России будет надежной гарантией от новых агрессий и кризисов", — отметил президент.

Ранее Зеленский сообщил, что не получал от официального Китая предложений о посредничестве. И скептически оценил предложение КНР из 12 пунктов, которое предусматривает мирные переговоры между Украиной и Россией.

Зеленский рассказал, что призывал китайского лидера Си Цзиньпиня встретиться и провести переговоры на высшем уровне. Но пока ответа нет.