Рогозін звинуватив ЗСУ у атаці на мізки окупантів "еротичним голосом"

За словами екскерівника "Роскосмосу", солдати ЗС РФ на лінії фронту також начебто отримують купюри, на які нанесені заклики здаватися в полон.

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Колишній керівник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін, який керує групою військових радників "Царські вовки", звинуватив українські війська у використанні психологічних прийомів. У Telegram-каналі 27 березня він опублікував відповідний допис.

Бійці ЗСУ, як заявив пропагандист, ночами "еротичним голосом" закликають російських військових здатися. Іноді наче українські захисники виходять на зв'язок по рації.

"Там дівчина намагається чарівно-еротичним голосом, наслідуючи сирени з грецьких міфів, мовити: "вареники вже наварені, пельмені готові. Переходьте на наш бік, переходьте!", – написав ексголова "Роскосмосу".

Він також опублікував у своєму дописі фотографії грошових купюр, на яких наче ЗСУ нанесли написи із закликом до російських солдатів та офіцерів здаватися, залишати бойові позиції. З його слів, українці використовують безпілотники, щоб скидати так "гроші".

Telegram-канал Рогозіна

Рогозін заявив, що спочатку прилітали тисячні купюри, але на російських військовослужбовців це не подіяло. Після цього ЗСУ вирішили підняти ставки вдвічі. У свої вигаданих історіях припустив, що ""Студія Квартал-95" по всьому фронту гроші освоює".

"Тепер чекаємо, коли п'ятитисячні купюри полетять", – додав Рогозін.

Фокус 16 березня повідомляв подробиці сюжету, який показали на російському телеканалі НТВ, щодо роботи підрозділу психологічної боротьби Східного військового округу на прізвисько "психи". Виявилося, що російські військові намагаються деморалізувати українських військових жіночими стогонами, встановлюючи динаміки на бронетехніку. Пропагандисти Кремля стріляють з артилерії по позиціях українців листівками та закликають здаватися. Вигадав спосіб боротьби підрозділ психологічної боротьби Східного військового округу, представників якого називають "психами".