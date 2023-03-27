Рогозин обвинил ВСУ в атаке на мозги окупантов "эротическим голосом"

По словам экс-руководителя "Роскосмоса", солдаты ВС РФ на линии фронта также вроде бы получают купюры, на которые нанесены призывы сдаваться в плен.

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Бывший руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, управляющий группой военных советников "Царские волки", обвинил украинские войска в использовании психологических приемов. В Telegram -канале 27 марта он опубликовал соответствующее сообщение.

Бойцы ВСУ, как заявил пропагандист, по ночам "эротическим голосом" призывают российских военных сдаться. Иногда как украинские защитники выходят на связь по рации.

"Там девушка пытается волшебно-эротическим голосом, подражая сирене из греческих мифов, сказать:"вареники уже наварены, пельмени готовы. Переходите на нашу сторону, переходите!", – написал экс-председатель "Роскосмоса".

Он также опубликовал в своем сообщении фотографии денежных купюр, на которых будто ВСУ нанесли надписи с призывом к российским солдатам и офицерам сдаваться, оставлять боевые позиции. По его словам, украинцы используют беспилотники, чтобы сбрасывать так "деньги".

Telegram-канал Рогозина

Рогозин заявил, что поначалу прилетали тысячные купюры, но на российских военнослужащих это не подействовало. После этого ВСУ решили поднять ставки вдвое. В своих вымышленных историях предположил, что "Студия Квартал-95" по всему фронту деньги осваивает.

"Теперь ждем, когда пятитысячные купюры улетят", – добавил Рогозин.

Фокус 16 марта сообщал подробности сюжета, показанного на российском телеканале НТВ, о работе подразделения психологической борьбы Восточного военного округа по прозвищу "психи". Оказалось, что российские военные пытаются деморализовать украинских военных женскими стонами, устанавливая динамики на бронетехнику. Пропагандисты Кремля стреляют из артиллерии по позициям украинцев листовками и призывают сдаваться. Придумал способ борьбы подразделение психологической борьбы Восточного военного округа, представителей которого называют "психами".