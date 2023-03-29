"Не вважаю їх злочинцями": Лубінець про українців, які отримали в окупації паспорт РФ

За словами омбудсмена, людина, яка живе на захоплених територіях, може мати різні підстави для отримання російських документів. Правопорушниками не вважатимуть українців, якщо вони не співпрацювали з окупаційною "владою".

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Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець розповів, як справи з паспортизацією РФ на окупованих територіях і як вирішуватиметься це питання після деокупації. На цю тему він поговорив у новому інтерв'ю для порталу "РБК-Україна" 29 березня.

Зокрема, йдеться про ті населені пункти, які живуть під керівництвом РФ уже 9 років. Люди там можуть перебувати під дією російської пропаганди та отримувати "червоний" паспорт, щоб повноцінно існувати.

Чиновнику поставили питання щодо того, чи потрібно буде обмежувати у правах цих громадян після повернення території шляхом фільтрації. Сам він родом із Донецької області, тому питання з одного боку складне, а з іншого — дивиться на все виключно через призму захисту прав людини.

"Напевно, на відміну від деяких представників українського уряду, я не вважаю, що людина, яка взяла російський паспорт – злочинець. Людина може мати різні підстави, чому вона взагалі там залишилася, проживає і як отримала російський паспорт. Ми повинні трактувати це так — видавання російського паспорта відбулася насильно і ми не визнаємо цю процедуру. Крапка", — говорить Дмитро Лубінець.

Наприклад, якщо українець отримав російський паспорт і почав працювати на місцеву "владу", тоді він вчинив кримінальне правопорушення, але більш глибоко цю тему розбиратимуть українські спецслужби та інші відомства.

Крім того, сьогодні справді є такі ініціативи щодо можливого обмеження прав людей, які там залишилися, але й тут багато нюансів.

"Цим усім мають займатися наші правоохоронні органи. А всіх громадян стригти "під один гребінець", усіх записувати до злочинців – ні, я категорично проти цього підходу", — продовжив Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, 20 березня облрада повідомляла, що в Херсонській області медики не допомагають тим, хто не має паспорта РФ. У місцевих жителів загарбники вимагають російську страховку. У спеціалізованих закладах цивільним відмовляють у наданні медичної допомоги, якщо вони не оформили собі окупаційні документи.