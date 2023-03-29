"Не считаю их преступниками": Лубинец об украинцах, получивших в оккупации паспорт РФ

По словам омбудсмена, у человека, который живет на захваченных территориях, могут быть разные основания для получения российских документов. Правонарушителями не будут считать украинцев, если они не сотрудничали с оккупационными "властями".

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Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, как обстоят дела с паспортизацией РФ на оккупированных территориях и как будет решаться этот вопрос после деоккупации. На эту тему он поговорил в новом интервью для портала "РБК-Украина" 29 марта.

В частности, речь идет о тех населенных пунктах, которые живут под руководством РФ уже 9 лет. Люди там могут находиться под действием российской пропаганды и получать "красный" паспорт, чтобы полноценно существовать.

Чиновнику задали вопрос касаемо того, нужно ли будет ограничивать в правах этих граждан после возвращения территории путем фильтрации. Сам он родом из Донецкой области, поэтому вопрос с одной стороны сложный, а с другой — он смотрит на все исключительно через призму защиты прав человека.

"Наверное, в отличие от некоторых представителей украинского правительства, я не считаю, что человек, взявший российский паспорт – преступник. У человека могут быть разные основания, почему он вообще там остался, проживает и как получил российский паспорт. Мы должны трактовать это следующим образом – выдача российского паспорта состоялась насильственно и мы не признаем эту процедуру. Точка", — говорит Дмитрий Лубинец.

К примеру, если украинец получил российский паспорт и начал работать на местные "власти", — тогда он совершил уголовное правонарушение, но более глубинно эту тему будут разбирать украинские спецслужбы и другие ведомства.

Кроме того, сегодня действительно есть такие инициативы о возможном ограничении прав людей, которые там остались, но и здесь много нюансов.

"Этим всем должны заниматься наши правоохранительные органы. А всех граждан стричь "под одну гребенку", всех записывать к преступникам – нет, я категорически против этого подхода", — продолжило Дмитрий Лубинец.

Напомним, 20 марта облсовет сообщал, что в Херсонской области медики не помогают тем, у кого нет паспорта РФ. У местных жителей захватчики требуют российскую страховку. В специализированных заведениях гражданским отказывают в предоставлении медицинской помощи, если они предварительно не оформили себе оккупационные документы.