Одразу після Великодня: ЗМІ дізналися, коли Іспанія надішле Україні танки Leopard 2

За даними журналістів, вартість відновлення одного танку складає 683,3 тисячі євро. Одразу за першою партією з 6 машин на завод в Севільї прибудуть ще 4 Leopard 2A4.

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Українська армія отримає перші 6 танків Leopard 2A4 одразу після Великодня. Про це повідомляє іспанська газета El Pais.

Іспанський уряд анонсував постачання Україні 6 танків Leopard 2A4. Нині вони вже пройшли ремонт на заводі Santa Barbara Sistemas в Севільї і цього тижня братимуть участь у навчаннях зі стрільби на полігоні Серро Муріані в Кордові. Як повідомляють джерела журналістів в уряді Іспанії, танки передадуть в Україну одразу після Великодня.

Стверджується, що танки відправлять спочатку у Польщу, а далі вже в Україну. Їх відновлення зайняло найменше часу, бо вони добре збереглися. Leopard 2A4 10 років перебували в групі матеріально-технічного забезпечення №41 на зберіганні. Для їх ремонту треба було всього 2500 годин роботи. Також на цьому тижні заплановано передати 4 додаткові Leopard 2A4 на ремонтний завод на відновлення. Їх ремонт займе більше часу, близько 6 тижнів. При цьому журналісти назвали вартість відновлення одного танку — 683,3 тисячі євро.

Нагадаємо, 28 березня в Міноборони Португалії заявили, що танки Leopard 2A6 вже в Україні. Всього вони передали 3 машини. Також обіцяні 18 танків Leopard 2A6 з Німеччини вже доставлені.

28 березня міністр обороні України Олексій Резніков показав перші британські танки Challenger 2 на озброєнні Десантно-штурмових військ.