Сразу после Пасхи: СМИ узнали, когда Испания пришлет Украине танки Leopard 2

По данным журналистов, стоимость восстановления одного танка составляет 683,3 тысяч евро. Сразу за первой партией из 6 машин на завод в Севилье прибудут еще 4 Leopard 2A4.

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Украинская армия получит первые 6 танков Leopard 2A4 сразу после Пасхи. Об этом сообщает испанская газета El Pais.

Испанское правительство анонсировало поставки Украине 6 танков Leopard 2A4. Они уже прошли ремонт на заводе Santa Barbara Sistemas в Севилье и на этой неделе примут участие в учениях по стрельбе на полигоне Серро Муриани в Кордове. Как сообщают источники журналистов в правительстве Испании, танки передадут в Украину сразу после Пасхи.

Утверждается, что машины отправят сначала в Польшу, а затем в Украину. Их восстановление заняло меньше времени, потому что они хорошо сохранились. Leopard 2A4 10 лет находились в группе материально-технического обеспечения №41 на хранении. Для их ремонта потребовалось всего 2500 часов работы. Также на этой неделе запланировано передать 4 дополнительных Leopard 2A4 на ремонтный завод на восстановление. Их ремонт займет больше времени, около 6 недель. При этом журналисты назвали стоимость восстановления одного танка — 683,3 тысячи евро.

Напомним, 28 марта в Минобороны Португалии заявили, что танки Leopard 2A6 уже в Украине. Всего они передали 3 машины. Также обещанные 18 танков Leopard 2A6 из Германии уже доставлены.

28 марта министр обороны Украины Алексей Резников показал первые британские танки Challenger 2 на вооружении Десантно-штурмовых войск.