Додаткові 12 млрд євро: Німеччина збільшить підтримку України для боротьби з Росією, — ЗМІ

За словами журналістів, загальна сума підтримки становитиме 14,2 млрд євро. Також Україна може отримати ще 8,8 млрд євро "за потреби".

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Уряд Німеччини має намір збільшити фінансову підтримку України, виділивши на це ще 12 млрд євро. Про це пише видання Bloomberg із посиланням на свої джерела.

Повідомляється, що гроші буде виділено Україні, щоб допомогти їй озброїтися для боротьби з російською агресією.

Глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус незабаром отримає "зелене світло" від бюджетного комітету німецького парламенту. Джерела також повідомили, що, якщо буде необхідно, Україна може ще отримати найближчими роками 8, 8 млрд євро.

За словами журналістів, виділені гроші не містяться ні в регулярному оборонному бюджеті, ні у спеціальному фонді у розмірі 100 мільярдів євро, створеному для переозброєння збройних сил Німеччини.

Зазначимо, що раніше 29 березня Німеччина та Нідерланди випустили спільну заяву, в якій заявили, що продовжать допомагати Україні. Йдеться про фінансову, воєнну допомогу, а також про підготовку українських воєннослужбовців.

У заяві йдеться про те, що країни збираються знайти шляхи для спільної закупівлі боєприпасів для України. Також уряд має намір посилити санкції проти Росії. Насамперед нові обмеження стосуватимуться можливостей РФ обходити вже введені Заходом санкції.

Зазначимо, що 27 березня німецьке видання Der Spiegel писало, що Берлін планує збільшити підтримку України у 5 разів. Насамперед гроші підуть коштом протиповітряної оборони, гусеничною бронетехнікою та боєприпасами для німецьких систем озброєнь та артилерії.

Глава Міноборони Німеччини Пісторіус 29 березня сказав, що Німеччина передала Україні 18 танків Leopard2, хоча планувала відправити 14. Німці впевнені, що ОБТ можуть вплинути на розвиток подій на фронті.