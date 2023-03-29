Дополнительные 12 млрд евро: Германия увеличит поддержку Украины для борьбы с Россией, — СМИ

По словам журналистов, общая сумма поддержки составит 14,2 млрд евро. Также Украина может получить еще 8,8 млрд евро "при необходимости".

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Правительство Германии собирается увеличить финансовую поддержку Украины, выделив на это еще 12 млрд евро. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что деньги будут выделены Украине, чтобы помочь ей вооружиться для борьбы с российской агрессией.

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в скором времени получит "зеленый свет" от бюджетного комитета немецкого парламента. Источники также сообщили, что, если будет необходимо, Украина может еще получить в ближайшие годы 8, 8 млрд евро.

По словам журналистов, выделенные деньги не содержатся ни в регулярном оборонном бюджете, ни в специальном фонде в размере 100 миллиардов евро, созданном для перевооружения вооруженных сил Германии.

Отметим, что ранее 29 марта Германия и Нидерланды выпустили совместное заявление, в котором заявили, что продолжат помогать Украине. Речь идет о финансовой, военной помощи, а также о подготовке украинских военнослужащих.

В заявлении говорится, что страны собираются найти пути для совместной закупи боеприпасов для Украины. Также правительство собирается усилить санкции против России. В первую очередь, новые ограничения будут касаться возможностей РФ обходить уже введенные Западом санкции.

Отметим, что 27 марта немецкое издание Der Spiegel писало, что Берлин планирует увеличить поддержку Украины в 5 раз. Прежде всего деньги пойдут на средства противовоздушной обороны, гусеничную бронетехнику и боеприпасы для немецких систем вооружений и артиллерии.

Глава Минобороны Германии Писториус 29 марта сказал, что Германия передала Украине 18 танков Leopard 2, хотя планировала отправить 14. Немцы уверены, что ОБТ могут повлиять на развитие событий на фронте.