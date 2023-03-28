Германия увеличит военную поддержку Украины в 5 раз: СМИ узнали, куда пойдут деньги

Берлин поможет закупить средства ПВО, гусеничную бронетехнику и боеприпасы для немецких вооружений. Если не увеличить траты сейчас, Украина проиграет в большой войне с РФ, уверены в Бундестаге.

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Германия собирается существенно увеличить финансовую и военную поддержку Украины. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel 27 марта со ссылкой на секретное письмо Бундестагу от Министерства финансов ФРГ.

Денежные вливания увеличатся в 5 раз — с нынешних 3 до более 15 млрд евро. Госсекретарь министра финансов Флориан Тонкар отправил комитету Бундестага по бюджетным вопросам письмо с просьбой увеличить расходы по статьям госбюджета, из которых выделяют деньги Украине.

В документе отмечается, что запланированные на 2023 год расходы на "модернизацию стран-партнеров в области безопасности и обороны" увеличиваются с 2,2 млрд до 5,4 млрд евро.

Еще 8,8 млрд евро в будущем пойдут на "ассигнования по обязательствам", а сейчас в бюджете Германии данная статья расходов ограничивается 1 млрд евро, отметили авторы.

Прежде всего деньги пойдут на средства противовоздушной обороны, гусеничную бронетехнику и боеприпасы для немецких систем вооружений и артиллерии.

Все эти траты объективно неизбежны, иначе есть серьезный риск проигрыша Украины в полномасштабной войне с российским агрессором. Такой сценарий отразится на миропорядке Евросоюза, уверены в Минфине ФРГ.

По информации Der Spiegel, в письме Тонкара сказано, что увеличить денежную сумму нужно из-за "высоких материальных потерь ВСУ" и необходимости оснащения военных в соответствии с их потребностями.

"Многочисленные контракты на закупки обосновывают платежные обязательства на будущие бюджетные годы", — говорится в документе.

Увеличение финансирования должен одобрить бюджетный комитет Бундестага. Журналисты отмечают, что депутаты не будут препятствовать этому, так как межпартийное парламентское большинство за поддержку Киева.

Обсуждать вопрос намерены на закрытом заседании во вторник, 28 марта. Многие депутаты были приятно удивлены столь крупным увеличением поддержки Киева, заключило издание.

Напомним, что Германия недавно отправила ВСУ новый пакет военной помощи, в который вошли инженерные бронемашины, пулеметы для танков Leopard и БМП Marder.

Союзники Украины по НАТО в прошлом году после начала полномасштабной войны выделили Киеву около 120 млрд долларов в качестве военной, гуманитарной и финансовой помощи. Штаты предоставили больше всех денег.

По данным Стокгольмского международного института исследований мира, в 2022 году Украина стала третьим по величине импортером оружия в мире.