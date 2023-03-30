"Нагадали про себе і втекли": ЗС РФ знизили активність на Кінбурнській косі, — ОК "Південь"

За словами речницi командування Гуменюк, росіяни своєю поведінкою демонструють, що робота ЗСУ на цій ділянці є результативною. Противник побоюється підтягувати на цю ділянку додаткові війська.

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Російські окупанти значно знизили свою активність на Кінбурнській косі на Херсонщині, а територія повністю під вогневим контролем ЗСУ. Про це в ефірі телемарафону заявила речниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, зниження активності фіксується вже кілька днів, але що це може означати передбачити складно. ЗСУ регулярно працюють над тим, щоб незабаром звільнити територію від загарбників та опрацьовують різні плани.

"За вчора не було жодного обстрілу і перед цим три доби теж. Між цими днями поодинокий обстріл з артилерії Дніпро-Бузького лиману — нагадали про себе і втекли, усвідомлюючи, що наша робота результативна. Нам вдалося очистити західну частину коси і туди ворог побоюється підтягувати оновлення позицій", — йдеться у повідомленні.

Крім того, ЗСУ вдалося забезпечити стрімкий вогневий контроль настільки, що противник туди не зможе просунутися вперед. Саме звідти обстрілювали Очаківську, Куцурубську громади та ворог тероризує морські транспортні шляхи.

До речі, через шторм вони були змушені знизити корабельне угруповання у Чорному морі, адже погода критична для запуску літаків чи іранських безпілотників, але повністю відкидати ракетну загрозу не можна.

"Раніше ми спостерігали понад 10 кораблів, зараз це 6 кораблів. Серед них один підводний ракетоносій, спорядження якого може досягати 4 ракет типу "Калібр". Це спосіб "залишатися на чергуванні" та нагадувати про власну присутність", — зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, 29 березня у ЗСУ розповіли, як мінімізували загрозу окупантів на півдні. За словами спікера ОК "Південь" Наталії Гуменюк, українська армія вела методичну роботу та знищувала військові можливості окупантів, а також взяла під вогневий контроль їхні логістичні маршрути.