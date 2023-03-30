"Напомнили о себе и убежали": ВС РФ снизили активность на Кинбурнской косе, — ОК "Юг"

По словам спикера командования Гуменюк, россияне своим поведением демонстрируют, что работа ВСУ на этом участке результативна. Противник опасается подтягивать на этот участок дополнительные войска.

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Российские оккупанты значительно снизились свою активность на Кинбурнской косе в Херсонской области, а территория полностью под огневым контролем ВСУ. Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, снижение активности фиксируется уже несколько дней, но что это может обозначать — предсказать сложно. ВСУ регулярно работают над тем, чтобы вскоре освободить территорию от захватчиков и прорабатывают разные планы.

"За вчера не было ни одного обстрела и перед этим трое суток тоже. Между этими днями одиночный обстрел из артиллерии Днепро-Бугского лимана – напомнили о себе и убежали, осознавая, что наша работа результативна. Нам удалось очистить западную часть косы и туда враг опасается подтягивать обновление позиций", — говорится в сообщении.

Кроме того, ВСУ удалось обеспечить стремительный огневой контроль до такой степени, что противник туда не сможет продвинуться вперед. Именно оттуда обстреливали Очаковскую, Куцурубскую общины и враг терроризирует морские транспортные пути.

К слову, из-за шторма они были вынуждены снизить корабельную группировку в Черном море, ведь погода критична для запуска самолетов или иранских беспилотников, но полностью отбрасывать ракетную угрозу нельзя.

"Раньше мы наблюдали более 10 кораблей, сейчас это 6 кораблей. Среди них один подводный ракетоноситель, снаряжение которого может достигать 4 ракет типа "Калибр". Это способ "оставаться на дежурстве" и напоминать о собственном присутствии", — отметила Гуменюк.

Напомним, 29 марта в ВСУ рассказали, как минимизировали угрозу оккупантов на юге. По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, украинская армия вела методическую работу и уничтожала военные возможности оккупантов, а также взяла под огневой контроль их логистические маршруты.