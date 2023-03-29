ВС РФ заняли оборону: в ВСУ рассказали, как минимизировали угрозу оккупантов на юге

По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, украинская армия вела методическую работу и уничтожала военные возможности оккупантов, а также взяла под огневой контроль их логистические маршруты.

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Ситуация на южном фронте остается стабильно тяжелой, но ее контролируют Вооруженные силы Украины. В то же время российские войска заняли оборону своих позиций, а количество обстрелов с их стороны уменьшилось. Об этом рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в комментарии "24 каналу" 29 марта.

"Это наша методическая работа по зачистке полосы, которую мы проводим уже в течение длительного времени, дает свои результаты", — заявила она.

Представительница командования отметила, что украинская армия уничтожила часть логистики группировки ВС РФ, держит под "существенным" огневым контролем транспортные пути, которые использовали оккупанты, но сейчас не могут.

Гуменюк добавила, что за прошедшие сутки российские войска вели обстрелы 30 раз, в то время как ранее это количество достигало 70-100.

"Есть подтверждение уничтожения нескольких единиц автобронетехники, которой пытались перемещать артустановки. Вот такая даже небольшая работа дает существенные результаты", — подчеркнула Наталия Гуменюк.

Напомним, 28 марта глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ВСУ истощили российские силы. Более того, благодаря западной помощи у Сил обороны есть все шансы пойти в успешное контрнаступление этой весной. Он также отметил, что армия РФ истощила свои запасы бронетехники, а потому оккупантам приходится использовать устаревшие танки Т-54 и Т-55.

26 марта аналитики из Института изучения войны отмечали, что усилия России вокруг наступления на Бахмут достигли своей кульминации, а попытки захвата города закончились почти безуспешно.