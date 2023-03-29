ЗС РФ зайняли оборону: у ЗСУ розповіли, як мінімізували загрозу окупантів на півдні

За словами спікерки ОК "Південь" Наталії Гуменюк, українська армія вела методичну роботу та знищувала військові можливості окупантів, а також взяла під вогневий контроль їхні логістичні маршрути.

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Ситуація на південному фронті залишається стабільно тяжкою, але її контролюють Збройні сили України. Водночас російські війська зайняли оборону своїх позицій, а кількість обстрілів з їхнього боку зменшилась. Про це розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк у коментарі "24 каналу" 29 березня.

"Це наша методична робота із зачистки смуги, яку ми проводимо вже протягом тривалого часу, дає свої результати", — заявила вона.

Представниця командування зазначила, що українська армія знищила частину логістики угруповання ЗС РФ та тримає під "суттєвим" вогневим контролем транспортні шляхи, які використовували окупанти, але зараз не можуть.

Гуменюк додала, що минулої доби російські війська вели обстріли 30 разів, тоді як раніше ця кількість досягала 70-100.

"Є підтвердження знищення кількох одиниць автобронетехніки, якою намагалися переміщати артустановки. Ось така навіть невелика робота дає суттєві результати", — наголосила Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, 28 березня глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що ЗСУ виснажили російські сили. До того ж завдяки західній допомозі у Сил оборони є всі шанси піти в успішний контрнаступ цієї весни. Він також зазначив, що армія РФ виснажила свої запаси бронетехніки, тому окупантам доводиться використовувати застарілі танки Т-54 і Т-55.

26 березня аналітики з Інституту вивчення війни зазначали, що зусилля Росії навколо наступу на Бахмут досягли своєї кульмінації, а спроби захоплення міста закінчилися майже безуспішно.