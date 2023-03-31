"Зазнали невдачі": аналітики RUSI озвучили деталі провалу шпигунів РФ в Україні

Серед тих, кого вдалося завербувати спецслужбам Кремля, є й українські чиновники, які були у пріоритеті РФ. У цьому контексті аналітики називають Олександра Дубинського, Олександра Онищенка та Костянтина Кулика, щодо яких США запровадили персональні санкції.

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Росія задіяла проти України різні свої технології та впливи і почалося це ще задовго до вторгнення. Про те, чому кремлівська агентура зазнала краху, йдеться у дослідженні аналітиків Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) 29 березня.

За їхньою інформацією, РФ розвивала сферу спеціальних агентів тривалий час та проводила таємні психологічнi операції, вела розвідку, здійснювала диверсії тощо.

Одним із головних завдань виявилося вербування агентів безпосередньо за місцем проживання, а на створення такої системи в Україні пішло не одне десятиліття та величезна кількість російських ресурсів.

Головною метою було знищення системи держави та військового командування. Звісно ж, підривалися настрої у суспільстві та ситуація дестабілізувалася.

ФСБ РФ обрала варіант вербування високопоставлених агентів в Україні, адже саме цей спосіб прописаний ще в методиках СРСР та інструкціях КДБ. Це дозволяло відправляти якнайменше росіян на територію України, тобто ризики зводилися до мінімуму.

Восени 2021 агенти зустрічалися зі своїми "кураторами" з РФ на різних світових курортах: Туреччина, Єгипет, Кіпр і так далі. Там вони обмінювалися інформацією щодо підготовки до повномасштабної війни. Зокрема, найважливішими об'єктами для захоплення були атомні електростанції та деякі центри ядерних досліджень.

У своєму звіті центр RUSI називає імена Андрія Деркача, Олександра Дубiнського, Олександра Онищенка, Костянтина Кулика, Андрія Теліженка, які, за даними США, були російськими агентами і це ще далеко не все.

На момент публікації матеріалу вищеперелічені персони не відреагували на звіт RUSI та звинувачення у шпигунстві на користь Росії.

"Їхня робота полягала в тому, щоб припинити або принаймні скоротити міжнародну допомогу Україні. Враховуючи те, що Україна залежить від військової допомоги від іноземних партнерів, і насамперед США, російські спецоперації мали погіршити відносини України з партнерами особливо зі США. Це постійний пріоритет російських спецслужб. І хоча російські служби зазнали невдачі в Україні, протидія їм залишатиметься не менш важливою на майбутнє"", — зазначено у звіті.

Нагадаємо, 30 березня у Службі безпеки та розвідки Фінляндії заявили про те, що шпигунська мережа РФ у країні скоротилася вдвічі. Відмова у видачі віз певним категоріям росіян, як стверджує директор Служби безпеки та розвідки Фінляндії (SUPO) Антті Пелттарі, дозволила знизити активність шпигунів Кремля у Фінляндії.