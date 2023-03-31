"Потерпели неудачу": аналитики RUSI озвучили детали провала шпионов РФ в Украине

Среди тех, кого удалось завербовать спецслужбам Кремля, есть и украинские чиновники, которые были в приоритете РФ. В этом контексте аналитики называют Александра Дубинского, Александра Онищенко и Константина Кулика, в отношении которых США ввели персональные санкции.

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Россия задействовала против Украины различные свои технологии и воздействия и началось это еще задолго до вторжения. О том, почему кремлевская агентура потерпела крах говорится в исследовании аналитиков Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) 29 марта.

По их информации, РФ развивала сферу специальных агентов длительное время и проводила тайные психологически операции, вела разведку, совершала диверсии и так далее.

Одной из главных задач оказалась вербовках агентов непосредственно по месту жительства, а на создание такой системы в Украине ушло не одно десятилетие и огромное количество российских ресурсов.

Главной целью было уничтожение системы государства, а также военного командования. Конечно же, подрывались настроения в обществе и ситуация дестабилизировалась.

ФСБ РФ выбрала вариант вербовки высокопоставленных агентов в Украине, ведь именно этот способ прописан еще в методичках СССР и инструкциях КГБ. Это позволяло отправлять как можно меньше россиян на территорию Украины, то есть риски сводились к минимуму.

Осенью 2021 года агенты встречались со своими "кураторами" из РФ на различных мировых курортах: Турция, Египет, Кипр и так далее. Там они обменивались информацией о подготовке к полномасштабной войне. В частности, самым важными объектами для захвата были атомные электростанции и некоторые центры ядерных исследований.

В своем отчете центр RUSI называет имена Андрея Деркача, Александра Дубинского, Александра Онищенко, Константина Кулика, Андрея Телиженко, которые, по данным США являлись российскими агентами и это еще далеко не все.

На момент публикации материала вышеперечисленные персоны не отреагировали на отчет RUSI и обвинения в шпионаже на пользу России.

"Их работа заключалась в том, чтобы прекратить или по крайней мере сократить международную помощь Украине. Учитывая то, что Украина зависима от военной помощи от иностранных партнеров, и прежде всего США, российские спецоперации должны были ухудшить отношения Украины с партнерами особенно с США. Это постоянный приоритет российских спецслужб. И хотя российские службы потерпели неудачу в Украине, противодействие им будет оставаться не менее важным на будущее"", — указано в отчете.

Напомним, 30 марта в Службе безопасности и разведки Финляндии заявили о том, что шпионская сеть РФ в стране сократилась вдвое. Отказ в выдаче виз определенным категориям россиян, как утверждает директор Службы безопасности и разведки Финляндии (SUPO) Антти Пелттари, позволил снизить активность шпионов Кремля в Финляндии.