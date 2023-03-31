"Діти ховають своїх батьків": Зеленський опублікував відео до річниці визволення Бучі

За 33 дні окупації, за словами президента, загинуло понад 1400 громадян, зокрема 37 дітей, і за цей період було скоєно дев'ять тисяч воєнних злочинів.

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У п'ятницю, 31 березня, виповнюється рівно рік з моменту, як Збройним силам України вдалося вибити російських окупантів з Бучі і тим самим звільнити місто від окупації. Деякими подробицями у новому ролику поділився президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

У ролику спливає не найприємніша статистика щодо загибелі, руйнувань, тортур, боротьби українського народу. За місяць російські окупанти забрали життя майже у півтори тисячі мирних громадян, і це лише у Бучі.

"Буча. 33 дні окупації. Понад 1,4 тис. смертей, з них 37 — дитячих. Понад 175 людей знайдено в братських могилах і камерах тортур. 9 тис. російських воєнних злочинів. 365 днів, як це знову вільне українське місто. Символ звірств армії країни окупанта. Ніколи не пробачимо. Покараємо всіх винних", — заявив глава держави.

У ролику також показано, на що Збройні сили Російської Федерації перетворили маленьке містечко Київської області, в якому проживало до агресії 55 тисяч людей.

Вже 27 лютого 2022 року все змінилося — цей населений пункт став асоціюватись із місцем різанини та тортур з боку РФ. Понад місяць щодня окупанти злочинно знущалися з українців, але 31 березня ЗСУ вдалося звільнити місто. 1 квітня весь світ побачив те, на що здатні росіяни.

"Смерть через те, що ти українець. Насильство, залякування, грабіж. Жорстокість, якої не бачив світ із часів Другої світової війни. Росія продовжує нас вбивати за те, що ми є українцями. Діти ховають своїх батьків", — йдеться у ролику.

Нагадаємо, 28 березня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що рівно рік тому Сили оборони звільнили Ірпінь від російських окупантів. Росіяни, попри щільну забудову населеного пункту, використовували всі види озброєнь та авіацію у спробах відбитися.