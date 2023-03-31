"Дети хоронят своих родителей": Зеленский опубликовал видео к годовщине освобождения Бучи

За 33 дня оккупации, по словам президента, погибли более 1400 граждан, в том числе 37 детей, и за этот период было совершено девять тысяч военных преступлений.

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В пятницу, 31 марта исполняется ровно год с момента, как Вооруженным силам Украины удалось выбить российских оккупантов из Бучи и тем самым освободить город от оккупации. Некоторыми подробностями в новом ролике поделился президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

В ролике всплывает не самая приятная статистика по гибелям, разрушениям, пыткам, борьбе украинского народа. За месяц российские оккупанты забрали жизнь практически полутора тысяч мирных граждан, и это только в Буче.

"Буча. 33 дня оккупации. Более 1,4 тыс. смертей, из них 37 — детских. Более 175 человек найдены в братских могилах и камерах пыток. 9 тыс. российских военных преступлений. 365 дней, как это снова свободный украинский город. Символ зверств армии страны оккупанта. Никогда не простим. Накажем всех виновных", — заявил глава государства.

В ролике также показано, во что Вооруженные силы Российской Федерации превратили маленький городок в Киевской области, в котором проживало до агрессии 55 тысяч человек.

Уже 27 февраля 2022 года все изменилось — этот населенный пункт стал ассоциироваться с местом резни и пыток со стороны РФ. Больше месяца ежедневно оккупанты преступно издевались над украинцами, но 31 марта ВСУ удалось освободить город. 1 апреля весь мир увидел то, на что способны россияне.

"Смерть из-за того, что ты украинец. Насилие, запугивание, грабеж. Жестокость, которой не видел мир со времен Второй мировой войны. Россия продолжает нас убивать за то, что мы украинцы. Дети хоронят своих родителей", — говорится в ролике.

Напомним, 28 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что ровно год назад Силы обороны освободили Ирпень от российских оккупантов. Россияне, несмотря на плотную застройку населенного пункта, использовали все виды вооружений и авиацию, в попытках отбиться.