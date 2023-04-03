Кремль відновлює репутацію морпіхів, які стали синонімом невдач ЗС РФ, — розвідка Британії

За даними відомства, 155 бригада морської піхоти, ймовірно, двічі втрачала боєздатність, а її втрати могли доходити до 50%. Подібні невдачі розвідники пояснюють тактичними прорахунками командування під час наступу під Вугледаром.

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Російське Міноборони веде цілеспрямовану інформаційну кампанію, намагаючись відновити репутацію бригади, яка стала синонімом нещодавніх російських прорахунків в Україні. Про це повідомляє розвідка Міноборони Великобританії у зведенні за 3 квітня.

У березні цього року активність 155-ї бригади морської піхоти докладно показали записи камер, встановлені на касках. Діяльність російських морських піхотинців також висвітлювалася під час візиту пропагандиста Володимира Соловйова, звучали публічні запевнення у тому, що бойовий дух у підрозділі на високому рівні, і що військовослужбовці прагнуть виконати поставлені завдання, демонструвалося постачання бригаді модернізованих танків.

Зведення британської розвідки

Насправді ж 155-а бригада, найімовірніше, як мінімум двічі втрачала боєздатність (що трапляється, коли втрати досягають рівня 20-30% або навіть 50%) через тактичні прорахунки під час наступу під Вугледаром.

Спроби відновити медiйний образ 155-ї бригади, швидше за все, пов'язані з тим, що російські воєначальники стурбовані тим, що прорахунки військових дедалі частіше пов'язують безпосередньо із старшим військовим командуванням.

Нагадаємо, що власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про захоплення Бахмута, але в Генштабі ЗСУ це не підтвердили.

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