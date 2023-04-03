Кремль восстанавливает репутацию морпехов, ставших синонимом неудач ВС РФ, — разведка Британии
По данным ведомства, 155-я бригада морской пехоты, вероятно, дважды теряла боеспособность, а ее потери могли доходить до 50%. Подобные неудачи разведчики объясняют тактическими просчетами командования во время наступления под Угледаром.
Российское Минобороны, судя по всему, ведет целенаправленную информационную кампанию, пытаясь восстановить репутацию бригады, ставшей синонимом недавних российских просчетов в Украине. Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании в сводке за 3 апреля.
В марте этого года активность 155-й бригады морской пехоты подробно показали записи камер, установленные на касках. Деятельность российских морских пехотинцев также освещалась во время визита пропагандиста Владимира Соловьева, звучали публичные заверения в том, что боевой дух в подразделении на высоком уровне, и что военнослужащие стремятся выполнить поставленные задачи, демонстрировалась поставка бригаде модернизированных танков.
В реальности же 155-я бригада, вероятнее всего, как минимум дважды теряла боеспособность (что случается, когда потери достигают уровня 20-30% или даже 50%) из-за тактических просчетов во время наступления под Угледаром.
Попытки восстановить медийный образ 155-й бригады, скорее всего, связаны с тем, что российские военачальники обеспокоены тем, что просчеты военных все чаще связывают непосредственно со старшим военным командованием.
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