"Виснажують ППО": у ПС ЗСУ назвали напрям, звідки РФ найчастіше запускає дрони Shahed

За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, Україна витрачає на ліквідацію загрози зенітні ракети та противник знає про це. Таким чином вони сподіваються, що зможуть знайти слабкі місця ЗСУ.

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Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, з якого напрямку найчастіше російські окупанти запускають іранські безпілотники Україною. На це запитання він відповів у ефірі телемарафону у понеділок, 3 квітня.

За його словами, найчастіше атака дронами-камікадзе здійснюється саме з північного напрямку, куди їх росіяни звезли незліченну кількість.

"Зазвичай це Брянська область, район аеродрому Сіща. Запускається невеликими партіями по 10-15 БПЛА цього типу. Так вони виявляють слабкі місця нашої ППО завдяки різним джерелам і виснажують нашу ППО, тому що ми витрачаємо на них зенітні ракети", — сказав Юрій Ігнат. .

А ось над ліквідацією загрози з повітря працюють українські мобільні вогневі групи, які отримали спеціальну техніку, серед яких гармати та ПЗРК.

Найчастіше запуск ворожих БПЛА відбувається у нічний час і це окрема тактика окупантів. У темряві їх дуже складно збивати. ЗСУ регулярно отримують від волонтерів та держави прилади нічного бачення, прожектори та все те, що полегшує завдання. Для більш ефективної ліквідації загрози ЗСУ потребують ракети з радіолокаційною прив'язкою.

Нагадаємо, в ніч із 30 на 31 березня відбулася чергова атака і в Генштабі ЗСУ озвучили кількість знищених дронів Shahed. Російські окупанти випустили у напрямку українських міст 10 ударних безпілотників, а також застосували для обстрілів авіацію, РСЗВ та ракети С-300.