"Истощают ПВО": в ВС ВСУ назвали направление, откуда РФ чаще всего запускает дроны Shahed

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, Украина тратит на ликвидацию угрозы зенитные ракеты и противник знает об этом. В такой способ они надеются, что смогут найти слабые места ВСУ.

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Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, с какого направления чаще всего российские оккупанты запускают иранские беспилотники по Украине. На этот вопрос он ответил в эфире телемарафона в понедельник, 3 апреля.

По его словам, чаще всего атака дронами-камикадзе производится именно с северного направления, куда их россияне свезли неисчислимое количество.

"Обычно это Брянская область, район аэродрома Сеща. Запускается небольшими партиями по 10-15 БПЛА этого типа. Так они обнаруживают слабые места нашей ПВО благодаря разным источникам и истощают нашу ПВО, потому что мы тратим на них зенитные ракеты", — сказал Юрий Игнат.

А вот над ликвидацией угрозы с воздуха работают украинские мобильные огневые группы, которые получили на вооружение специальную технику, среди которых пушки ПЗРК.

Чаще всего запуск вражеских БПЛА происходит в ночное время суток и это отдельная тактика оккупантов. В темноте их крайне сложно сбивать. ВСУ регулярно получают от волонтеров и государства приборы ночного видения, прожекторы и все то, что облегчает задачу. Для более эффективной ликвидации угрозы ВСУ нуждаются в ракетах с радиолокационной привязкой.

Напомним, в ночь с 30 на 31 марта произошла очередная атака и в Генштабе ВСУ озвучили количество уничтоженных дронов Shahed. Российские оккупанты выпустили в направлении украинских городов 10 ударных беспилотников, а также применили для обстрелов авиацию, РСЗО и ракеты С-300.