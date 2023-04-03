У РФ почали відбирати паспорти у чиновників, щоб не втекли за кордон, — Financial Times

За інформацією журналістів, Кремль надав спецслужбам повну свободу дій, якщо питання стосується державної таємниці та шпигунства. Обмеження поширилися навіть на колишніх представників російської еліти.

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У чиновників із Російської Федерації почали відбирати паспорти, щоб зупинити їхню втечу у разі неприємностей. Про це повідомляє портал "Financial Times" у понеділок, 3 квітня.

За інформацією журналістів, співробітники російських спецслужб почали конфіскувати документи у чиновників та керівників державних компаній. Все для того, щоб не дати їм можливості виїхати за кордон і вивезти важливу інформацію, чого дуже побоюються в Кремлі.

Наразі вимоги до поїздок закордон у державному секторі значно зросли. Таке посилення тиску вказує на те, що у Кремлі та ФСБ не довіряють представникам російської еліти. Багато чиновників, бізнесменів, а також тих, хто працює в "чутливих" сферах виступають проти війни, хоч і не визнають це публічно.

У 2014 році, коли РФ окупувала Кримський півострів і вторглася на Донбас, заборона на поїздки була лише до Великобританії та США, а з початком повномасштабної війни кількість обмежених напрямків зросла.

Джерела стверджують, що керівники однієї з державних промислових компаній взагалі отримали вказівки не виїжджати на відстань, що перевищує дві години їзди від російської столиці. Зробити це можна лише після офіційного запиту та схвалення з боку влади. Співробітники ФСБ також закликали всіх колишніх чиновників здати паспорти, адже вони могли мати доступ до державної таємниці.

"Зараз вони приходять до певних людей і кажуть: "Здайте, будь ласка, ваші червоні внутрішні паспорти, тому що у вас є доступ до конфіденційної інформації для батьківщини, тому ми хочемо контролювати ваші пересування", — каже колишня посадова особа російського Центробанку Олександра Прокопенка.

За її словами, Кремль надав російським спецслужбам повну свободу дій, якщо це пов'язано зі шпигунством, державною таємницею, а також державною зрадою.

Нагадаємо, 27 березня повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін регулярно спить у Кремлі через стрес, викликаний війною. Цю інформацію підтвердив і речник глави держави Дмитро Пєсков. Голові Кремля нібито важливо постійно перебувати у своїй кремлівській квартирі через щільний графік.