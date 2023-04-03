В РФ начали отбирать паспорта у чиновников, чтобы не сбежали за границу, — Financial Times

По информации журналистов, Кремль предоставил спецслужбам полную свободу действий, если вопрос касается государственной тайны и шпионажа. Ограничения распространились даже на бывших представителей российской элиты.

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У чиновников из Российской Федерации начали отбирать паспорта, чтобы остановить их побег в случае неприятностей. Об этом сообщает портал "Financial Times" в понедельник, 3 апреля.

По информации журналистов, сотрудники российских спецслужб начали конфисковать документы у чиновников и руководителей государственных компаний. Все для того, чтобы не дать им возможности выехать за границу и вывезти важную информацию, чего крайне опасаются в Кремле.

Теперь требования к поездкам за границу в государственном секторе значительно выросли. Такое усиление давления указывает на то, что в Кремле и ФСБ не доверяют представителям российской элиты. Многие чиновники, бизнесмены, а также те, кто работает в "чувствительных" сферах выступают против войны, хоть и не признают это публично.

В 2014 году, когда РФ оккупировала Крымский полуостров и вторглась на Донбасс, запрет на поездки был лишь в Великобританию и США, а с началом полномасштабной войны количество ограниченных направлений возросло.

Источники утверждают, что руководители одной из государственных промышленных компаний и вовсе получили указания не выезжать на расстояние превышающее двух часов езды от российской столицы. Сделать это можно лишь после официального запроса и одобрения со стороны властей. Сотрудники ФСБ также призвали всех бывших чиновников сдать паспорта, ведь они могли иметь доступ к государственной тайне.

"Сейчас они приходят к определенным людям и говорят: "Сдайте, пожалуйста, ваши красные внутренние паспорта, потому что у вас есть доступ к конфиденциальной информации для родины, поэтому мы хотим контролировать ваши передвижения", — говорит бывшее должностное лицо российского Центробанка Александра Прокопенко.

По ее словам, Кремль предоставил российским спецслужбам полную свободу действий, если это связано со шпионажем, государственной тайной, а также государственной изменой.

Напомним, 27 марта сообщалось, что президент РФ Владимир Путин регулярно спит в Кремле из-за стресса, вызванного войной. Эту информацию подтвердил и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Главе Кремля якобы важно постоянно находиться в своей кремлевской квартире из-за плотного графика.