У Кремлі хочуть замінити "вагнерівців" на підконтрольні ПВК, — британська розвідка

За інформацією відомства, важкі втрати серед нових приватних військових компаній не так болісно сприйматимуться російським суспільством, як велика кількість загиблих і поранених серед регулярних військ РФ.

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Кремль шукає способи заміни ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина на альтернативні приватні військові компанії. Про це йдеться у звіті Військової розвідки Великої Британії від 4 квітня.

Як з'ясували військові Сполученого Королівства, очевидно, Росія прагне спонсорувати та розвивати альтернативні ПВК, якими планується замінити "вагнерівців". Пов'язують це з ворожнечею між Міноборони РФ та творцем ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.

Російське військово-політичне керівництво прагне створити кілька ПВК, над якими матиме більший контроль.

При цьому, за даними британської розвідки, зараз жодна ПВК не може зрівнятися з розмірами та бойовою міццю "вагнерівців".

На думку військових Британії, у Кремлі вбачають подальшу корисність ПВК в Україні, оскільки вони більш ефективні та мотивовані, ніж регулярна армія РФ.

"Керівництво Росії, ймовірно, вважає, що важкі втрати серед ПВК краще переноситимуть російське суспільство порівняно з втратами регулярної армії", — сказано у звіті.

Нагадаємо, 1 квітня Фокус писав про те, навіщо в Росії продовжують створювати ПВК і яке майбутнє на них чекає. Аналітики переконані, що всі чинні та нові російські ПВК створюються з однією метою, щоб залучити до війни в Україні більше солдатів.

Раніше, 18 березня, повідомлялося, що ПВК "Вагнер" планує набрати близько 30 тисяч нових бійців до середини травня. Євген Пригожин заявив, що рекрутингові центри його ПВК набирають у середньому 500-800 осіб на день.