В Кремле хотят заменить "вагнеровцев" на подконтрольные ЧВК, — британская разведка

По информации ведомства, тяжелые потери среди новых частных военных компаний не будут так болезненно восприниматься российским обществом, как большое количество погибших и раненых среди регулярных войск РФ.

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Кремль ищет способы замены ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина на альтернативные частные военные компании. Об этом говорится в отчете Военной разведки Великобритании от 4 апреля.

Как выяснили военные Соединенного Королевства, по всей видимости, Россия стремится спонсировать и развивать альтернативные ЧВК, которыми планируется заменить "вагнеровцев". Связывают это с враждой между Минобороны РФ и создателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Российское военно-политическое руководство стремится создать несколько ЧВК, над которыми будет иметь больший контроль.

При этом, по данным британской разведки, в настоящий момент ни одна ЧВК не может сравниться с размерами и боевой мощью "вагнеровцев".

По мнению военных Британии, в Кремле видят дальнейшую полезность ЧВК в Украине, поскольку они более эффективны и мотивированы, чем регулярная армия РФ.

"Руководство России, вероятно, считает, что тяжелые потери среди ЧВК будут лучше переноситься российским обществом по сравнению с потерями регулярной армии", — сказано в отчете.

Напомним, 1 апреля Фокус писал о том, зачем в России продолжают создавать ЧВК и какое будущее их ждет. Аналитики убежденны, что все действующие и новые российские ЧВК создаются с одной целью, чтобы привлечь к войне в Украине больше солдат.

Ранее, 18 марта сообщалось, что ЧВК "Вагнер" планирует набрать около 30 тысяч новых бойцов к середине мая. Евгений Пригожин заявил, что рекрутинговые центры его ЧВК набирают в среднем 500-800 человек в день.