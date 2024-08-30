Охраняли хунту в Африке: наемники из ЧВК "Медведи" вернулись в РФ из-за наступления ВСУ (фото)

Российские наемники в Африке охраняли с января 2024 года главу хунты Буркина-Фасо Ибрагима Траоре. С начала августа они стали возвращаться в РФ.

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Российские наемники из 81-й добровольческой бригады "Медведи", или "Медвежьей бригады", вернулись из Буркина-Фасо в Россию. Эта группа численностью около ста (по некоторым данным около трехсот) человек, прибывшая в Уагадугу, обеспечивала защиту главы хунты капитана Ибрагима Траоре, который захватил власть в стране в 2022 году. Наемников перебросили сначала в оккупированный Крым, а потом и в Курскую область. Об этом пишет Le Monde.

Их миссия была недолгой. Прибыв в Буркина-Фасо в мае (по некоторым данным в январе) для поддержки хунты капитана Ибрагима Траоре, наемники бригады "Медведи", частной военной компании, связанной с Министерством обороны России, пакуют чемоданы.

ЧВК "Медведи" в Буркина-Фасо Фото: Соцсети

Официальная причина отъезда: участие в обороне России против наступления украинской армии 6 августа в Курской области.

22 августа французские журналисты связались с командиром "Медведей" по прозвищу "Джедай" Виктором Ермолаевым, который подтвердил вывод своих подчиненных из Африки.

Через пять дней, 27 августа, Telegram-канал его подразделения опубликовал более откровенное сообщение, в котором говорилось, что "в связи с последними событиями бригада возвращается в Крым". Ведь именно в оккупированном Крыму, в Перевальном, находится базовый лагерь ЧВК "Медведи", которая, как уверяет Виктор Ермолаев, "не имеет никакой связи с Минобороны России".

Однако контакты с некоторыми ее руководителями подтверждены. 5 апреля 2023 года Юнус-Бек Евкуров, заместитель министра обороны России, который сегодня курирует всю военную систему Кремля на африканском континенте, лично отправился в лагерь Перевальное, чтобы оказать поддержку.

Однако инсайдер в Буркина-Фасо полагает, что спешный отъезд российских наемников связан с недовольством оплатой их услуг. Ермолаев уже заявил, что это "чушь".

ЧВК "Медведи" в Буркина-Фасо Фото: Соцсети ЧВК "Медведи" в Буркина-Фасо Фото: Соцсети

Присутствующие в Буркина-Фасо с конца 2023 года по просьбе капитана Ибрагима Траоре, желающего еще больше обезопасить свой режим российские военные и военизированные формирования участвуют, среди прочего, в обучении солдат и сотрудничестве со спецслужбами.

Наемники ЧВК "Медведи" выполняли задачи по защите личности. 25 июля в Уагадугу глава хунты был впервые заснят на любительском видео в окружении и под защитой российских военизированных формирований в масках, по крайней мере у одного из которых на руке был герб "Медвежьей бригады".

Что такое ЧВК "Медведи", или бригада "Медведи"

Бригада "Медведи" была создана в марте 2023 года на территории оккупированного Крыма. Сообщается, что она "объединяет добровольцев из числа российских солдат, разделенных на различные подразделения", также отмечалось, что "Медведи" активно участвуют в боевых действиях в Украине, сотрудничая с ВС РФ.

Некоторых бойцов бригады "Медведи" запечатлели на фотографиях во время тренировок в крымском лагере "Перевальное". Этот лагерь посетил заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров 5 апреля 2023 года.

Юнус-Бек Евкуров и бригада "Медведи" в оккупированном Крыму Фото: Соцсети

В официальном заявлении, сопровождающем эти изображения, бригада сообщила, что получила поддержку и содействие от Юнус-Бека Евкурова. Вскоре, 30 мая 2023 года, она была признана "81-й специализированной добровольческой бригадой".

ЧВК "Медведи" в Буркина-Фасо Фото: Соцсети

По мнению военных экспертов, именно в это время бригада "Медведи" укрепила свои связи с ЧВК "Редут" — которая подчиняется ГРУ РФ.

Командиры бригады "Медведи" утверждают, что не имеют никаких связей с Министерством обороны России. Виктор Ермолаев, командующий этой бригадой, который ранее воевал в Украине, Чечне и Сирии, заявил, что его отряды действуют самостоятельно.

Напомним, ранее Фокус писал о российской ЧВК "Эспаньола", новой частной армии Кремля, набранной из футбольных ультрас.