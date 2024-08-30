Охороняли хунту в Африці: найманці з ПВК "Медведи" повернулися в РФ через наступ ЗСУ (фото)

Російські найманці в Африці охороняли із січня 2024 року главу хунти Буркіна-Фасо Ібрагіма Траоре. З початку серпня вони почали повертатися в РФ.

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Російські найманці з 81-ї добровольчої бригади "Ведмеді", або "Ведмежої бригади", повернулися з Буркіна-Фасо в Росію. Ця група чисельністю близько ста (за деякими даними, близько трьохсот) осіб, яка прибула в Уагадугу, забезпечувала захист глави хунти капітана Ібрагіма Траоре, який захопив владу в країні 2022 року. Найманців перекинули спочатку в окупований Крим, а потім і в Курську область. Про це пише Le Monde.

Їхня місія була недовгою. Прибувши в Буркіна-Фасо в травні (за деякими даними в січні) для підтримки хунти капітана Ібрагіма Траоре, найманці бригади "Ведмеді", приватної військової компанії, пов'язаної з Міністерством оборони Росії, пакують валізи.

ПВК "Ведмеді" в Буркіна-Фасо Фото: Соцмережi

Офіційна причина від'їзду: участь в обороні Росії проти наступу української армії 6 серпня в Курській області.

22 серпня французькі журналісти зв'язалися з командиром "Ведмедів" на прізвисько "Джедай" Віктором Єрмолаєвим, який підтвердив виведення своїх підлеглих з Африки.

За п'ять днів, 27 серпня, Telegram-канал його підрозділу опублікував більш відверте повідомлення, в якому йшлося про те, що "у зв'язку з останніми подіями бригада повертається до Криму". Адже саме в окупованому Криму, у Перевальному, розташований базовий табір ПВК "Медведи", яка, як запевняє Віктор Єрмолаєв, "не має жодного зв'язку з Міноборони Росії".

Однак контакти з деякими її керівниками підтверджені. 5 квітня 2023 року Юнус-Бек Євкуров, заступник міністра оборони Росії, який сьогодні курує всю військову систему Кремля на африканському континенті, особисто вирушив у табір Перевальне, щоб надати підтримку.

Однак інсайдер у Буркіна-Фасо вважає, що поспішний від'їзд російських найманців пов'язаний із невдоволенням оплатою їхніх послуг. Єрмолаєв уже заявив, що це "нісенітниця".

ПВК "Ведмеді" в Буркіна-Фасо Фото: Соцмережi ПВК "Ведмеді" в Буркіна-Фасо Фото: Соцмережi

Присутні в Буркіна-Фасо з кінця 2023 року на прохання капітана Ібрагіма Траоре, який бажає ще більше убезпечити свій режим, російські військові та воєнізовані формування беруть участь, серед іншого, у навчанні солдатів і співпраці зі спецслужбами.

Найманці ПВК "Ведмеді" виконували завдання із захисту особистості. 25 липня в Уагадугу главу хунти вперше зняли на аматорському відео в оточенні і під захистом російських воєнізованих формувань у масках, принаймні в одного з яких на руці був герб "Медвежьей бригады".

Що таке ПВК "Ведмеді", або бригада "Ведмеді"

Бригада "Медведи" була створена в березні 2023 року на території окупованого Криму. Повідомляють, що вона "об'єднує добровольців із числа російських солдатів, розділених на різні підрозділи", також зазначали, що "Ведмеді" беруть активну участь у бойових діях в Україні, співпрацюючи зі ЗС РФ.

Деяких бійців бригади "Ведмеді" сфотографували на фотографіях під час тренувань у кримському таборі "Перевальне". Цей табір відвідав заступник міністра оборони Росії Юнус-Бек Євкуров 5 квітня 2023 року.

Юнус-Бек Євкуров і бригада "Ведмеді" в окупованому Криму Фото: Соцмережi

В офіційній заяві, що супроводжує ці зображення, бригада повідомила, що отримала підтримку і сприяння від Юнус-Бека Євкурова. Незабаром, 30 травня 2023 року, вона була визнана "81-ю спеціалізованою добровольчою бригадою".

ПВК "Ведмеді" в Буркіна-Фасо Фото: Соцмережi

На думку військових експертів, саме в цей час бригада "Ведмеді" зміцнила свої зв'язки з ПВК "Редут" — яка підпорядковується ГРУ РФ.

Командири бригади "Ведмеді" стверджують, що не мають жодних зв'язків із Міністерством оборони Росії. Віктор Єрмолаєв, командувач цієї бригади, який раніше воював в Україні, Чечні та Сирії, заявив, що його загони діють самостійно.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про російську ПВК "Еспаньола", нову приватну армію Кремля, набрану з футбольних ультрас.