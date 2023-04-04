"Наступ, але не масштабний кидок": як ЗСУ скористаються західними танками, — Guardian

За інформацією журналістів, іноземна техніка дає Україні психологічну перевагу перед ЗС РФ. Але озброєння мало, тому сучасні танки союзників можуть використовуватися для більш стриманого контрнаступу ЗСУ.

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В останні кілька тижнів в Україну почала надходити західна бронетехніка: британські танки Challenger 2, німецькі Leopard 2 та бойові машини піхоти Marder, американські Strykers та Cougars. Очікується нові поставки. Про це повідомляє The Guardian.

Взимку президент Володимир Зеленський просив західних партнерів поставити 300 основних бойових танків та іншу техніку, включаючи сучасні винищувачі. Але у підсумку Україна отримала набагато менше. Західні аналітики, у тому числі й колишні командири британських танкових дивізій, чекають на контрнаступ, або на контрнаступи, подібні до тих, що сталися наприкінці літа — початку осені в Харківській області і на півдні в Херсонській і дозволили звільнити від окупантів значні території.

Найбільш ймовірним місцем весняного контрнаступу називають південь України, але все може бути інакше, оскільки ЗСУ можуть вдатися до тактики дезінформування для того, щоб ввести ворога в оману.

Танки Leopard 2 A7V Фото: Bundeswehr-Fotos

Психологічна перевага

Британський військовий аналітик Хеміш де Бреттон-Гордон брав участь у війні в Перській затоці, а згодом очолював Об'єднаний хімічний, біологічний, радіологічний та ядерний полк Великобританії. Він називає психологічний аспект одним із найважливіших у постачанні західної бронетехніки в Україну.

Характеристики танка Challenger 2

Характеристики танка Challenger 2

Основне озброєння: нарізна гармата калібру 120 мм на 47 снарядів.

Екіпаж: чотири особи: командир, навідник, вантажник/оператор, водій.

Броня: Чобем/Дорчестер, броня 2-го рівня засекречена. Операційний радіус: 547 км дорогою, 257 км бездоріжжям. Максимальна швидкість: 60 км, 40 км.

"Психологічно це величезний плюс для українців та мінус для росіян. Але якщо говорити про цифри, то 50-60 сучасних західних танків не стануть геймченджером в Україні <…> Для великого удару знадобиться щонайменше 100, але Україна говорить про 300", — пояснив він.

Танк Leopard 2 A7V

У той же час Бреттон-Гордон зазначає, що західна бронетехніка перевершує російську багато в чому.

"Не варто забувати, що ці танки доповнюються танками Т-72 [радянського зразка], які є в України. Їх отримує армія, добре підготовлена до маневрів, і в той час, коли росіяни нічого не можуть запропонувати, крім лобових атак", — пояснив він.

Дальнобійність, стійкість і броня — всі ці показники західних танків вищі, ніж у російських. Понад те, західні танки краще діють на пересіченій місцевості, ніж російські, які мають низькe підвіскe. І ефективніше у нічний час.

Але їх мало, і питання у тому, як їх краще використовувати.

Танк Leopard 2

На думку Бретона-Гордона, західні танки потрібні для штурмових дій для прориву ворожих ліній, але потрібно концентрувати вогневу міць, а не розсіювати її.

Стюард Кроуфорд, колишній офіцер 4-го Королівського танкового полку, також вважає, що танків західного зразка в України недостатньо, тому вони можуть бути корисними для стриманого, більш локалізованого контрнаступу. Він також говорить про південь України.

"Якщо дивитися з більш стратегічної точки зору, тоді — наступ на півдні від Запоріжжя до Мелітополя", — сказав Кроуфорд.

Проблема "зоопарку"

Він також не вважає суттєвою так звану проблему "зоопарку", коли українським підрозділам доводиться оперувати такими різними системами озброєнь, що постачаються з різних джерел. На його думку, складнощів з ремонтом та логістикою не повинно бути.

"Якщо поглянути на досвід союзників у Нормандії в 1944 році, то у них був величезний обсяг обладнання, яке йшло з різних джерел, проте вони впоралися. Але в плані логістики, ймовірно, є сенс розмістити всі "Леопарди" в одну організацію ", — додав він.

Танк Leopard 2

Характеристики німецьких танків Leopard 2A6

Характеристики німецьких танків Leopard 2A6

Основне озброєння: гладкоствольна гармата L55 або L55A1 калібру 120 мм з 42 снарядами

Додаткове озброєння: автоматична зброя калібру 7,62 мм та протиповітряна гармата того ж калібру, 16 димних шашок

Екіпаж: командир, канонір, вантажник/оператор, водій

Броня: багатошарова

Операційний радіус: 450 — 500 км.

Максимальна швидкість: 72 км

Нестача винищувачів

Вразливість Кроуфорд бачить ризик у можливій нестачі підтримки з повітря. Жодна зі сторін не досягла переваги у повітрі, саме тому представники Києва наполегливо вимагають винищувачі F-16, бо без підтримки з повітря маневри наземних сил будуть обмежені.

Постачання БПМ, таких як американські Strykers, він також вважає за необхідне на "полі бою, де домінує артилерія".

Нагадаємо, що Україна втрачає найкращих пілотів, поки Захід не поспішає з поставками винищувачів F-16. Авіація, що передали союзники, дозволила б контролювати море та землю для наземного просування ЗСУ.

У ніч на 28 березня на бойовому завданні загинув замкомандира авіаційної ескадрильї майор Денис Кирилюк. На його рахунку було понад 80 бойових вильотів.