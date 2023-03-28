"Понад 80 бойових вильотів": загинув замкомандира авіаційної ескадрильї Денис Кирилюк (фото)

У серпні 2022 року пілота винищувача нагородили орденом ІІІ ступеня "за особисту мужність та самовіддані дії". За час масштабної російської агресії він 70 разів брав участь у бойових завданнях.

Related video

У ніч на 28 березня під час виконання бойового завдання загинув заступник командира авіаційної ескадрильї майор Денис Кирилюк. Про це повідомила журналістка Анна Пилипчук на своїй сторінці у Facebook.

"Льотчики не вмирають, вони залишаються навіки в небі!" — йдеться у публікації.

У послужному списку пілота винищувальної авіації ВПС України понад 80 бойових вильотів, причому 70 з них він здійснив за час повномасштабного російського вторгнення.

У серпні 2022 року Кирилюка нагородили орденом ІІІ ступеня "за особисту мужність та самовіддані дії", які він проявив, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України.

Денис Кирилюк

Авторка поста висловила співчуття рідним і пошану загиблому.

Раніше Фокус повідомляв, що в Естонії закликали якнайшвидше розпочати постачання в Україну західних винищувачів. За словами міністра закордонних справ країни Урмаса Рейнсалу, F-16 — це не космічні кораблі.

Нагадаємо, що пілот KARAYA залишив "автограф" на ракеті, яким збив російський дрон-камікадзе. Герой України Вадим Ворошилов у жовтні знищив п'ять ворожих БПЛА.

Вадим Ворошилов чотири місяці відновлювався після того, як під час масованого обстрілу катапультувався із пошкодженого літака у районі Вінницької області.