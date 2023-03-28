"Более 80 боевых вылетов": погиб замкомандира авиационной эскадрильи Денис Кирилюк (фото)

В августе 2022 года пилота истребителя наградили орденом ІІІ степени "за личное мужество и самоотверженные действия". За время масштабной российской агрессии он 70 раз участвовал в боевых заданиях.

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В ночь на 28 марта, при выполнении боевого задания погиб заместитель командира авиационной эскадрильи майор Денис Кирилюк. Об этом сообщила журналистка Анна Пилипчук на своей странице в Facebook.

"Летчики не умирают, они остаются навеки в небе!" — говорится в публикации.

В послужном списке пилота истребительной авиации ВВС Украины — свыше 80 боевых вылетов, причем 70 из них он совершил для уничтожения врага с начала полномасштабного российского вторжения.

В августе 2022 года Кирилюка наградили орденом ІІІ степени "за личное мужество и самоотверженные действия", которые он проявил, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины.

Денис Кирилюк

Автор поста выразила соболезнование родным и уважение к памяти погибшего героя.

Ранее Фокус сообщал, что в Эстонии призвали как можно скорее начать поставку в Украину западных истребителей. По словам министра иностранных дел страны Урмаса Рейнсалу, F-16 — это не космические корабли.

Напомним, что пилот KARAYA оставил "автограф" на ракете, которым сбил российский дрон-камикадзе. Герой Украины Вадим Ворошилов в октябре уничтожил пять вражеских БПЛА.

Вадим Ворошилов четыре месяца восстанавливался после того, как во время массированного обстрела катапультировался из поврежденного самолета в районе Винницкой области.