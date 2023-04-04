"Наступление, но не масштабный бросок": как ВСУ воспользуются западными танками, — Guardian

По информации журналистов, иностранная техника дает Украине психологическое преимущество перед ВС РФ. Но вооружения мало, поэтому современные танки союзников могут использоваться для более сдержанного контрнаступления ВСУ.

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В последние несколько недель в Украину начала поступать западная бронетехника: британские танки Challenger 2, немецкие Leopard 2 и боевые машины пехоты Marder, американские Strykers и Cougars. Ожидается новые поставки. Об этом сообщает The Guardian.

Зимой президент Владимир Зеленский просил у западных партнеров поставить 300 основных боевых танков и прочую технику, включая современные истребители. Но в итоге Украина получила намного меньше. Западные аналитики, в том числе и бывшие командиры британских танковых дивизий, ожидают контрнаступление, или контрнаступлений, подобных тем, которые произошли в конце лета — начале осени в Харьковской области и на юге в Херсонской и позволили освободить от оккупантов значительные территории.

Наиболее вероятным местом весеннего контрнаступления называют юг Украины, но все может быть иначе, так как ВСУ могут прибегнуть к тактике дезинформирования с тем, чтобы ввести противника в заблуждение.

Психологическое преимущество

Британский военный аналитик Хэмиш де Бреттон-Гордон участвовал в войне в Персидском заливе, а после возглавлял Объединенный химический, биологический, радиологический и ядерный полк Великобритании. Он называет психологический аспект одним из важнейших в поставках западной бронетехники в Украину.

Характеристики танка Challenger 2

Характеристики танка Challenger 2

Основное вооружение: нарезная пушка калибра 120 мм на 47 снарядов.

Экипаж: четыре человека: командир, наводчик, грузчик/оператор, водитель.

Броня: Чобэм / Дорчестер, броня 2-го уровня засекречена. Операционный радиус: 547 км по дороге, 257 км по бездорожью. Максимальная скорость: 60 км, 40 км.

"Психологически это огромный плюс для украинцев и минус для россиян. Но если говорить о цифрах, то 50-60 современных западных танков не станут геймченджером в Украине <…> Для большого удара понадобится минимум 100, но Украина говорит о 300", — пояснил он.

В то же время Бреттон-Гордон отмечает, что западная бронетехника превосходит российскую во многих отношениях.

"Не стоит забывать, что эти танки дополняются танками Т-72 [советского образца], которые есть у Украины. Их получает армия, хорошо подготовленная к маневрам и в тот временной период, когда россияне ничего не могут предложить, кроме лобовых атак", — пояснил он.

Дальнобойность, устойчивость и броня — все эти характеристики западных танков выше, чем у российских. Более того, западные танки лучше действуют на пересеченной местности, в сравнении с российскими, у которых низкая подвеска. И эффективнее в ночное время.

Но их мало, и вопрос в том, как их лучше использовать.

По мнению Бретона-Гордона, западные танки нужны для штурмовых действий для прорыва вражеских линий, но понадобится концентрировать огневую мощь, а не рассеивать ее.

Стюард Кроуфорд, бывший офицер 4-го Королевского танкового полка, также считает, что танков западного образца у Украины недостаточно, поэтому они могут быть полезны для сдержанного, более локализованного контрнаступления. Он также говорит о юге Украины.

"Если смотреть с более стратегической точки зрения, тогда — наступление на юге от Запорожья к Мелитополю", — сказал Кроуфорд.

Проблема "зоопарка"

Он также не считает существенной так называемую проблему "зоопарка", когда украинским подразделениям приходится оперировать столь разными системами вооружений, которые поставляются из разных источников. По его мнению, сложностей с ремонтом и логистикой не должно быть.

"Если взглянуть на опыт союзников в Нормандии в 1944 году, то у них был огромный объем оборудования, которое шло из разных источников, и тем не менее они справились. Но в плане логистики, вероятно, есть смысл разместить все "Леопарды" в одну организацию", — добавил он.

Характеристики немецких танков Leopard 2A6

Характеристики немецких танков Leopard 2A6

Основное вооружение: гладкоствольная пушка L55 или L55A1 калибра 120 мм с 42 снарядами

Дополнительное вооружение: автоматическое оружие калибра 7,62 мм и противовоздушная пушка того же калибра, 16 дымных шашек

Экипаж: командир, канонир, грузчик/оператор, водитель

Броня: многослойная

Операционный радиус: 450 — 500 км

Максимальная скорость: 72 км

Недостаток истребителей

Уязвимость Кроуфорд видит в возможном недостатке поддержки с воздуха. Ни одна из сторон не достигла преимущества в воздухе, именно поэтому представители Киева настоятельно запрашивают истребители F-16, потому что без поддержки с воздуха маневры наземных сил будут ограничены.

Поставки БПМ, таких как американские Strykers, он также считает необходимыми на "поле боя, где доминирует артиллерия".

Напомним, что Украина теряет лучших пилотов, пока Запад не спешит с поставками истребителей F-16. Авиация, переданная союзниками, позволила бы контролировать море и землю для наземного продвижения ВСУ.

В ночь на 28 марта на боевом задании погиб замкомандира авиационной эскадрильи майор Денис Кирилюк. На его счету было свыше 80 боевых вылетов.