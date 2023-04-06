"Перевернене шоу дезінформації": омбудсмен РФ звинуватила Захід у викраденні українських дітей (відео)

США та Велика Британія заблокували веб-трансляцію виступу Львової-Бєлової в ООН, щоб не надавати уповноваженій президента РФ "міжнародну трибуну для дезінформації" та виправдань жахів, що відбуваються в Україні.

Related video

Напередодні, 5 квітня, на неформальному засіданні ООН (за формулою Аррії) представники кількох західних країн вийшли із зали, коли відеозв'язком виступала уповноважена з прав дитини з РФ Марія Львова-Бєлова. Про це повідомляє The New York Times.

Міжнародний кримінальний суд розшукує жінку за звинуваченнями у поширенні "дезінформації" про війну в Україні. Ордер на арешт виписано і на ім'я російського президента Володимира Путіна за звинуваченнями у депортації українських дітей на територію Росії.

У спробі виправдатися представники РФ перетворили неформальну зустріч ООН на те, що західні дипломати описали як "перевернуте шоу дезінформації".

Дипломати виходять із зали під час виступу російського омбудсмена

Російські чиновники запустили трансляцію на YouTube, під час якої було видно, що дипломати зі США, Великобританії, Албанії та Мальти виходять із зали, коли слово перейшло до представниці РФ, пізніше вони повернулися і засудили дії РФ.

Омбудсмен Львова-Бєлова звинуватила Захід у викраденні українських дітей — у тому, у чому Міжнародний кримінальний суд звинувачує владу РФ.

Коаліція з 50 країн оприлюднила заяву, в якій назвала зустріч яскравим прикладом того, як Росія зловживає своїми повноваженнями та привілеєм постійного члена Ради безпеки.

У заяві йдеться, що потоки дезінформацій, яку поширює РФ, не скасують правди, і не дозволять уникнути відповідальності за злочини.

Американський дипломат Лінда Томас-Грінфілд заявила, що протягом квітня, коли за ротацією Росія головуватиме в Раді Безпеки ООН, представники Заходу спробують використати будь-яку можливість, щоб припинити спроби поширення дезінформації.

Саме з цієї причини на неформальній зустрічі дипломати виступили проти російського доповідача — "жінки, звинуваченої у військових злочинах, яка має відношення до вивезення дітей з їхніх будинків до Росії".

Томас-Грінфілд пояснила, що США, як і Великобританія, заблокували веб-трансляцію виступу, щоб не надавати Львовій-Бєловій "міжнародну трибуну для дезінформації" та спроб виправдати ті жахи, які відбуваються в Україні.

Дипломати виходять із зали

Російський постпред в ООН Василь Небензя, у свою чергу, назвав це "явною демонстрацією зневаги до долі дітей Донбасу та українських дітей". Він спробував поширити альтернативний наратив про те, дітей нібито насильно розлучили з батьками та відправили до європейських країн, таких як Іспанія, Португалія та Німеччина, де їх селять у притулках чи сім'ях.

Він також зробив екскурс в історію — заявив, що США насильно вивозили в'єтнамських дітей після Війни у В'єтнамі, усиновлювали, розміщували у американські сім'ї і не дозволяли повернутися до батьків.

У рамках російської презентації також було представлено свідчення деяких чиновників з окупованих українських територій та відеозвернення деяких жінок, які стверджують, що вони були раді тому, що їхніх дітей вивезли до Росії.

Були й три відеоролики за участю Львової-Бєлової, на яких вона відвідувала усміхнених українських дітей у лікарнях та будинках, обіймала дітей, дарувала іграшки та пакети за допомогою.

"Це обурливо, обурливо те, що під час виступу від Росії брала участь Марія Львова-Бєлова", — заявив представник США Нгой Нгой, додавши, що дії РФ демонструють зневагу до ООН та міжнародного права.

Голова британського МЗС Джеймс Клеверлі, у свою чергу, написав, що його країна не дозволить, щоб російську брехню було визнано.

Але не всі в ООН засудили виступ РФ до ООН у середу. Китайські дипломати (КНР — ще один постійний член Ради безпеки ООН) наголосили на прагненні РФ до того, щоб діти возз'єдналися з сім'ями і висловилися про захист дітей під час військових конфліктів.

Представники Японії, у свою чергу, сказали рекомендували евакуювати російські війська з України замість евакуації дітей.

Нагадаємо, що російські спецслужби не дозволили сироті з Маріуполя повернутися до України. За словами Марії Львової-Бєлової, у тінейджера в Україні залишилася сестра, до якої він спробував повернутися через Білорусь, проте його затримали. Представники України теж виступили із заявою з цього приводу.

Раніше повідомлялося, що омбудсмен РФ поскаржилася на поведінку "сина" з Маріуполя.