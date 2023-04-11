На захист відмови: стратегія ВПС США для стримування Китаю

У разі конфлікту ВПС США повинні зробити своїм першочерговим завданням позбавлення Китаю переваги в повітрі. Водночас ВПС повинні послабити китайські сили, застосовуючи в основному точкові удари на великих відстанях, щоб в потрібний момент дістати "меч відплати" та нанести раптовий потужний удар.

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"Між цілями супротивників була явна різниця", – розмірковував про битву за Британію головний маршал авіації сер Г'ю Даудінг, головнокомандувач Винищувального командування. Поки німецькі військові прагнули закінчити війну вторгненням через Ла-Манш, він пояснював: "Я запекло намагався завадити німцям досягти успіху в їхній підготовці до вторгнення… Я повинен був зробити це, позбавивши їх контролю над повітряним простором".

Фокус переклав статтю Максиміліана Бремера та Келлі Грєко про те, як Військово-повітряні сили США будуть стримувати китайську армію.

Даудінг використовував стратегію, відому сьогодні як "відмова в доступі до повітряного простору", в якій ВПС прагнуть позбавити оперативної свободи військово-повітряні сили супротивника, не маючи при цьому можливості самим контролювати повітряний простір. Застосування цієї асиметричної стратегії сьогодні може успішно стримати китайське вторгнення на Тайвань.

Відмова в доступі – не нова стратегія, як і її альтернатива, заснована на перевазі в повітрі та проникаючих ударах. США використовують свої ВПС і наземні засоби ППО для підвищення невизначеності та ризиків вторгнення для китайського уряду, щоб уникнути провокування ядерної ескалації. Цей підхід викликає суперечки у середовищі ВПС, тому що така стратегія суперечить десятиліттям доктрини ВПС. Їхня доктрина заснована на використанні авіації з наступальною метою, що може виявитися нерозумним у тайванському сценарії.

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На сайті War on the Rocks Кейтлін Лі нещодавно представила оновлену версію парадигми війни в Перській затоці для стримування китайського вторгнення на Тайвань і навела аргументи проти підтримуваної нами стратегії відмови в доступі. Вона стверджує, що в майбутньому конфлікті бойові безпілотники нового покоління повинні літати в радіусі дії китайських ракет ППО, щоб "засікати і виявляти сили вторгнення і вражати перспективні цілі" і щоб екіпажі могли "завдавати шквальних вогневих ударів". Автор відкидає відмову в доступі як альтернативний підхід для повітряного бою, називаючи його "неперевіреним" і фундаментально помилковим.

Майбутнє стратегії ВПС США – предмет дискусії, яку варто провести, особливо з огляду на високі ставки. Хоча Лі правильно закликає ВПС до кращого застосування пілотованих і безпілотних систем, нам не здаються переконливими її аргументи проти того, щоб зробити відмову в доступі основною місією. Замість того, щоб намагатися симетрично зрівнятися з Китаєм (або навіть перевершити його), "відмова в доступі" використовує сильний бік США – перебування у стратегічній обороні, – проти головної слабкості Китаю, який змушений буде переходити в наступ, щоб захопити Тайвань.

Стримування шляхом відмови проти відмови в доступі

У політичних дебатах про звичайне стримування в Індо-Тихоокеанському регіоні використовуються два різних значення терміну "відмова": "стримування шляхом відмови" і стратегії "відмови". Перший термін виник у літературі з ядерного стримування, щоб провести відмінність між "стримуванням шляхом покарання" і "стримуванням шляхом відмови". Стримування шляхом покарання загрожує неприйнятними витратами в разі нападу. Стримування шляхом відмови ґрунтується на переконанні противника в тому, що запланована ним атака "нездійсненна або малоймовірна".

Стратегія національної оборони 2022 року наголошує на стримуванні через відмову, закликаючи Міністерство оборони "розвивати асиметричні підходи й оптимізувати нашу позицію для відмови", щоб "стримувати агресію, особливо там, де потенційні противники можуть вживати дій для швидкого захоплення території". У ВПС точаться дискусії про те, як реалізувати цей підхід. Існують дві школи думки. Перша розглядає панування в повітрі і здатність перемогти військово-повітряні сили Китаю як необхідну умову для стримування. "Якщо Сполучені Штати та їхні союзники не зможуть досягти потужності, необхідної для поразки китайської агресії в Азії та російської агресії в Європі майже одночасно, – стверджує генерал-лейтенант у відставці Девід Дептула, – ми не можемо сподіватися на стримування наших суперників".

Стратегія національної оборони 2022 року наголошує на стримуванні через відмову Фото: U. S. Air Force

Для стримування Китаю, на думку деяких аналітиків, Сполучені Штати мають переконливо погрожувати потопити китайський флот вторгнення в межах першого острівного ланцюга "протягом 72 годин". Для цього ВПС повинні "не просто домогтися переваги в повітрі", як стверджує Девід Очманек, "але фактично проникнути в цей бойовий простір… знайти противника і вразити його сили". Щоб досягти такої переваги в повітрі, американським силам доведеться атакувати потужні інтегровані системи ППО Китаю, включно з ключовими цілями на материку, як-от авіабази, радіолокаційні станції, засоби ППО і, можливо, командно-контрольні пункти.

Цей підхід плутає стримування шляхом відмови зі здатністю повністю і швидко розбити противника. Він передбачає, що загроза військової поразки є єдиним способом стримування противника, а не способом – і не обов'язково найкращим – позиціонування ВПС для стримування шляхом відмови. Ба більше, це не що інше, як "асиметричний підхід" проти рівного або близького суперника, оскільки він прагне безпосередньо боротися із сильними сторонами Китаю, а не атакувати його слабкі сторони.

Для стримування Китаю, на думку деяких аналітиків, Сполучені Штати мають переконливо погрожувати потопити китайський флот вторгнення в межах першого острівного ланцюга "протягом 72 годин" Фото: CCTV

Стратегія відмови в доступі до повітряного простору, навпаки, буде спрямована на обмеження здатності Китаю отримати і використовувати перевагу в повітрі в наступальних військових операціях. Відмова в доступі спирається на відмінність між військовими стратегіями контролю, спрямованими на забезпечення свободи дій, і стратегіями відмови, які прагнуть завадити супротивникові отримати такий контроль. У китайських військових працях постійно говориться про те, що наступальні амфібійні та морські операції навряд чи будуть успішними без переваги в повітрі – це припущення підтверджується тим фактом, що сучасні амфібійні операції тільки в 14% випадків досягали успіху без повітряної переваги. Таким чином, було б розумно спробувати викликати у китайського лідера Сі Цзіньпіна сумніви в здатності Китаю домогтися переваги в повітрі в такій непередбачуваній ситуації.

Стратегія відмови в доступі до повітряного простору дає змогу економити сили завдяки застосуванню досить великої кількості дрібнішої та дешевшої зброї в розподіленому вигляді. Захисник повітряного простору прагне витримати початкові повітряні та ракетні удари противника, а потім продовжувати боротися за повітряний простір. В основі ППО лежить доктрина "об'ємної оборони". Ця концепція передбачає захист у глибину – як з боків (відстань у площині, або дальність), так і по вертикалі (висота) – що змушує атакуючу авіацію, за словами генерала Марка Келлі з Винищувального командування, проникати "шар за шаром за шаром за шаром за шаром" систем ППО. ВМС США застосовують аналогічний підхід "багатошарової ППО" для захисту своїх авіаносних бойових груп, ефективно створюючи бульбашку відмови навколо авіаносця шляхом застосування зброї на різних відстанях і висотах.

Хоча в минулих війнах комбатанти являли собою повітряну загрозу на великих і малих висотах, різниця сьогодні полягає в тому, що поєднання технологічного прогресу і зниження вартості збільшує мобільність, дальність, щільність і витратність сучасних систем ППО. Це відкриває нові й ефективніші способи для сторони, що обороняється, аби боротися за бічний і вертикальний повітряний простір. Об'ємна оборона складається з поєднання різних кіберзасобів, сенсорів, платформ із ракетами класу "повітря-повітря", а також наземних мобільних ракет класу "повітря-повітря" великої та середньої дальності. Ці системи захищають підступи до "відкритого неба", де зазвичай діють висококласні винищувачі та бомбардувальники. Щоб уникнути цих небезпек, літаки противника можуть спробувати летіти низько, щоб ухилитися від виявлення радарами. Однак ця тактика спрямує їх прямо в товстий внутрішній шар ППО, захищений тисячами зенітних гармат, ракет, безпілотників і ракет.

Кожен із цих шарів підтримує один одного, але не повністю залежить від інших, тому атакуючому набагато важче перемогти об'ємну оборону. Щоб завоювати перевагу в повітрі, китайським військовим доведеться вразити всі шари оборони, причому на різних відстанях і висотах. Однак доти, доки Сполучені Штати та їхні союзники підтримують "чинні сили" ППО, повітряний простір залишатиметься небезпечним для сил вторгнення Китаю. Ця загроза посилює стримування шляхом відмови.

ППО наземного базування є основою ефективної стратегії протиповітряної оборони, незважаючи на те, що наразі інші служби несуть основну відповідальність за ППО і володіють такими системами, як Patriot і Terminal High Altitude Area Defense Фото: Ілюстративне фото

У своїй статті Лі припускає, що стратегія відмови в доступі до повітряного простору ґрунтуватиметься переважно на використанні "великої кількості малих, близькомагістральних, недорогих [комерційних] безпілотників" і попереджає, що "результат наступної війни Америки не буде вирішено боями квадрокоптерів". Ми стверджуємо, що саме ППО наземного базування є основою ефективної стратегії протиповітряної оборони, незважаючи на те, що наразі інші служби несуть основну відповідальність за ППО і володіють такими системами, як Patriot і Terminal High Altitude Area Defense. З огляду на центральну роль ППО і протиповітряної оборони для майбутнього контролю над повітряним простором, Міністерство оборони повинно переглянути наявні ролі та місії служби. Воно також має перейти до розробки та використання більш компактних і мобільних систем з меншим часом передислокації, еквівалентних російським і китайським аналогам, для того, щоб їх було важче знайти і знищити. Водночас рої дешевих безпілотників можуть відкрити додаткові можливості для протиповітряної оборони. Подібно до загороджувальних аеростатів під час Першої та Другої світових воєн, рої безпілотників можна використати для "мінування" низьковисотного повітряного простору як точковий захід оборони або як засіб спрямування літаків у вузькі польотні коридори, змушуючи їх проходити через ланцюг ракет класу "земля-повітря" та інших засобів повітряного нападу.

Боротьба за контроль над повітряним простором стає складнішою і важчою, ніж у минулому, коли результат повітряних боїв залежав здебільшого від боротьби, яка відбувається у відкритому небі між атакуючими формаціями і винищувачами, які обороняються. Так було в битві за Британію 1940 року або між літаками і зенітними ракетами в більшості конфліктів після війни Судного дня 1973 року. Замість цього, щоб домогтися переваги в повітрі проти сучасних засобів ППО, нападник повинен вразити кожен шар протиповітряної оборони, що охоплює різні діапазони і висоти. Сполучені Штати та їхні союзники повинні використовувати перевагу сторони, що обороняється.

Відмова від повітряного нападу – перевірена стратегія

Перед ВПС стоїть завдання розробити стратегію стримування китайської військової агресії в умовах ядерної загрози. Війна з Китаєм через Тайвань може призвести до обміну ядерними ударами, особливо якщо Вашингтон завдасть ударів по цілях на материковому Китаї, що спонукає Китай до дій у відповідь. Тому стратегія повітряної потужності США має ефективно стримувати китайську атаку, не зобов'язуючи Сполучені Штати завдавати ударів по материковій частині країни і не наражаючи США на ризик небезпечної ескалації на самому початку конфлікту. У той час як відмова в доступі до повітряного простору відповідає обом критеріям успіху стримування, стратегія, орієнтована на наступальну перевагу в повітрі і великомасштабні удари вглиб території, не викликає довіри і збільшує ризики ескалації.

По-перше, підхід, заснований на пануванні в повітрі, послаблює стримування США, оскільки передбачає високий рівень ризику. Простіше кажучи, він передбачає, що Сполучені Штати зможуть домогтися успіху в завоюванні й утриманні переваги в повітрі всередині першого ланцюга островів. Це припущення не заслуговує на довіру, враховуючи значний набір можливостей Китаю з нанесення дальніх точних ударів і протиповітряної оборони, а також його перевагу на полі бою перед США. У результаті цінність стримування зводиться нанівець. Лі у своїй статті визнає, що ВПС буде "важко" отримати і зберегти перевагу в повітрі проти Китаю, але вона не пропонує жодної теорії перемоги для її забезпечення. Невизначеність результату повітряної війни посилює стримування тільки тоді, коли збільшує ризики для атакуючої сторони. Вона має зворотний ефект, коли збільшує ризик для сторони, що обороняється, оскільки загрози стримування стають менш переконливими.

Мобільні наземні засоби ППО за їхньою природою важче виявити і знищити, ніж атакуючі літаки, оскільки поверхня землі краще підходить для укриття і маскування, ніж однорідне небо

Пекін повинен вірити, що у Сполучених Штатів є і можливості, і рішучість виконати свої погрози. Мобільні наземні засоби ППО за їхньою природою важче виявити і знищити, ніж атакуючі літаки, оскільки поверхня землі краще підходить для укриття і маскування, ніж однорідне небо. ВПС ніколи не вели повітряну війну проти найближчого супротивника, оснащеного інтегрованою і мобільною системою ППО, але ті кілька разів, коли вони стикалися з мобільними засобами ППО, наприклад, під час "полювання на Ельбрус" в 1991 році і війни в Косово в 1998-1999 роках, їм ледве вдавалося виявити і знищити їх. Крім того, постійно з’являються нові технології, що продовжують збільшувати міць оборони. Сучасна ППО стає дедалі щільнішою, з великою кількістю типів і систем озброєння, а оскільки ці системи дешевші та простіші у виробництві, ніж винищувачі та бомбардувальники нападника, сторона, що обороняється, може зазнати великих втрат. Оскільки в повітряній війні дедалі більшу перевагу віддають мобільним засобам ППО наземного базування, а не літакам, стратегія відмови в доступі до повітряного простору має більшу ймовірність успіху, ніж стратегія, яка вимагає його подолання.

Підхід, заснований на пануванні в повітрі, не враховує небезпеки такого ризикованого курсу дій. Проникнення в сильно захищений повітряний простір Китаю, швидше за все, призведе до великих втрат. Пропоноване рішення полягає в тому, щоб об'єднати бойові безпілотники нового покоління з пілотованими платформами. Однак ці безпілотники далеко не "одноразові". Такі високі витрати можуть посіяти у свідомості китайців зерна сумніву щодо готовності США виконати свої погрози через протидію союзників або внутрішньополітичної опозиції. Ба більше, якщо зусилля США із завоювання переваги в повітрі та швидкого розгрому китайських сил вторгнення зазнають невдачі, вони можуть зазнати катастрофічної поразки, що поставить під загрозу здатність ВПС підтримувати оборонну війну на виснаження. Усе це працює на підрив стримування.

Замість того, щоб брати на себе всю невизначеність і ризик, намагаючись симетрично воювати і зберегти перевагу в повітрі всередині радіусу дії китайських систем боротьби з доступом до повітряного простору, ефективніше було би перекласти ці самі невизначеності та ризики на китайську сторону. У разі відмови в доступі до повітряного простору стримування залежатиме від того, чи впевнене керівництво Китаю, що воно зможе отримати і зберегти перевагу в повітрі над силами вторгнення – а це набагато складніша проблема для ВПС Народно-визвольної армії.

У 1940 році Королівські ВПС прийняли стратегію відмови для успішного стримування амфібійного вторгнення на острови

Прикладом може послужити битва за Британію. У 1940 році Королівські ВПС прийняли стратегію відмови для успішного стримування амфібійного вторгнення на острови. Суть стратегії Королівських ВПС, відповідно до стратегії "відмови в доступі до повітряного простору", полягала в тому, щоб залишатися діючими військово-повітряними силами – або, за словами Даудінга, "протриматися певний час", розосередивши винищувальні авіакрила по всій країні та використовуючи їх економно й ефективно. Якщо британські винищувачі зможуть протриматися до літа 1940 року, розрахував Даудінг, німці або будуть змушені вторгнутися в поганих погодних умовах осені, або не отримають необхідної переваги в повітрі.

Простіше кажучи, британська стратегія відмови в доступі до повітряного простору поставила німців перед перспективою провалу і тим самим стримала спробу німецького вторгнення. У вересні, коли німецький диктатор Адольф Гітлер вирішив "відкласти" вторгнення, як основну причину він назвав нездатність Люфтваффе домогтися "повного знищення винищувальних сил противника". Незважаючи на те, що відмова не стримала атаки Люфтваффе на Британію, динаміка стримування продовжувала розвиватися. Битва за Британію була дуже близькою до перемоги, показавши, що закриття повітряного простору, особливо якщо сторона, що обороняється, може підтримувати певний рівень втрат, ефективно утримає противника від початку амфібійного вторгнення.

По-друге, підхід, заснований на пануванні в повітрі, пов'язаний із серйозними ескалаційними ризиками. Прийнявши наступальний підхід, Сполучені Штати, найімовірніше, посилять дилему безпеки між Китаєм і США, їхніми союзниками і партнерами в регіоні, і тим самим прискорять гонку озброєнь. Навіть якщо мотиви Вашингтона мають оборонний характер, наступальна концепція повітряних операцій однаково може здатися Китаю загрозливою і переконати його лідерів у тому, що у них немає іншого вибору, окрім як діяти першими. Ймовірним результатом стане вкрай дестабілізуючий цикл "дія-реакція", в якому всі сторони будуть агресивно домагатися переваги першого удару. Ця динаміка особливо дестабілізує ситуацію, як засвідчили події липня 1914 року, оскільки сприйняття переваги першого удару може створити стимули для випередження в кризовій ситуації і тим самим підвищити ймовірність конфлікту.

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У разі виникнення такого конфлікту прагнення США до панування в повітрі підвищить ризик ненавмисної ядерної ескалації. Деякі прихильники такого підходу уявляють собі Сполучені Штати такими, що завдають ударів по цілях на материковій частині Китаю. "Нам не варто займатися самобичуванням", – попередив Дептула, назвавши наступальні військові операції в повітряному просторі Китаю "варіантом, який не можна відкидати". Однак політичні лідери Америки, найімовірніше, вважатимуть це занадто ризикованим і провокаційним, особливо на самому початку конфлікту. Як зазначає Кейтлін Талмадж, ядерний і конвенційний потенціал Китаю, особливо його мережі раннього ядерного попередження та управління, можуть бути взаємопов'язані, а це означає, що удари по наступальному й оборонному ракетному потенціалу Китаю майже напевно пошкодять значні компоненти стратегічного ядерного стримування Китаю і, своєю чергою, поставлять китайських лідерів в небезпечну ситуацію "використати або втратити". Ба більше, якщо Пекін вважатиме, що Сполучені Штати не бажають іти на такий ризик, американські погрози не матимуть достатньої переконливості для стримування конфлікту. Навпаки, оборонний характер системи "повітряного заперечення" знизить ризики ескалації.

Зробити "відмову в доступі до повітряного простору" основною місією ВПС

Сполучені Штати володіють найпотужнішими у світі військово-повітряними силами, але було б колосальною стратегічною помилкою продовжувати дотримуватися наступальної стратегії панування в повітрі й тим самим поступитися Китаю своєю головною перевагою – силою оборони в повітряній війні 21 століття. "Якщо взаємне заперечення переваги в повітрі є перевагою для Сполучених Штатів, – робить висновок генерал-лейтенант С. Клінтон Хінот, заступник начальника штабу зі стратегії, інтеграції та вимог ВПС США, – тоді ми повинні мати збройні сили, які можуть досягти взаємного заперечення навіть на окраїнах бойового простору, навіть на порозі наших супротивників".

Але оборона, як стверджував прусський теоретик військової справи Карл фон Клаузевіц, має бути активною, а не пасивною. У разі конфлікту ВПС повинні зробити своїм першочерговим завданням позбавлення Китаю переваги в повітрі. Водночас ВПС повинні послабити китайські сили, застосовуючи в основному точкові удари на великих відстанях. Коли настане перелом, як радить Клаузевіц, ВПС можуть дістати "блискучий меч відплати" і здійснити "раптовий потужний перехід" до наступальної переваги в повітрі. Однак для того, щоб це сталося, ВПС повинні спочатку зробити протидію повітряному нападу своїм основним завданням. Рішення передати основну відповідальність за ППО іншим відомствам спонукає ВПС продовжувати віддавати пріоритет перевазі в повітрі та наступальним ударним місіям. Настав час для коригування курсу.

Про авторів

Максиміліан К. Бремер – полковник ВПС США, директор відділу спеціальних програм Командування повітряної мобільності. Висловлені тут думки є його власними і не відображають точку зору Міністерства оборони та/або ВПС США.

Келлі А. Грієко – старша наукова співробітниця програми "Переосмислення великої стратегії США" в Центрі Стімсона та ад'юнкт-професорка досліджень у сфері безпеки в Джорджтаунському університеті.