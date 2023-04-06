"Противнику завдано поразки": в РФ заявили про перемогу над "РДК" під Брянськом

За словами представника оборонного відомства Росії Ігоря Конашенкова, ЗС РФ завдавали удару по противнику за допомогою вогню з артилерії, що допомогло "розсіяти групу".

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У Міністерстві оборони Російської Федерації дали коментар щодо інциденту з проникненням "української ДРГ" на територію Брянської області. З'явилася заява у зведенні відомства у четвер, 6 квітня.

Офіційний представник оборонного відомства РФ Ігор Конашенков зауважив, що російським військовим і прикордонникам нібито вдалося запобігти спробі проникнення в РФ з української території.

"Припинено спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи чисельністю понад 15 бойовиків. У процесі бойового зіткнення вогнем артилерії Західного військового округу противнику завдано поразки. Диверсійна група була розсіяна і, зазнавши втрат, відійшла на територію України. Втрат серед російських військовослужбовців немає", — йдеться у повідомленні Міноборони.

ДРГ у Брянській області 6 квітня: що відомо

Бійці "Російського Добровольчого Корпусу" заявили, що знову відвідали територію Брянської області та поділилися новим роликом із "виходки" у Telegram-каналі об'єднання.

Вони не підтверджують слова губернатора Брянської області Олександра Богомаза про те, що їм вдалося "успішно відбити атаку українських українських диверсійно-розвідувальних груп".

"Ми знову ловимо його на брехні! Крім виконання бойових завдань, бійці РДК змогли поспілкуватися з місцевими жителями, вручити їм листівки", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 6 квітня Олександр Богомаз доповідав про те, що на території Брянської області військовим РФ нібито вдалося знищити "українську ДРГ". Перед цим, за його словами, район нібито зазнав обстрілу з мінометів.