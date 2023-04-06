"Противнику нанесено поражение": в РФ заявили о победе над "РДК" под Брянском

По словам представителя оборонного ведомства России Игоря Конашенкова, ВС РФ наносили удар по противнику при помощи огня из артиллерии, что помогло "рассеять группу".

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В Министерстве обороны Российской Федерации дали комментарий по поводу инцидента с проникновением "украинской ДРГ" на территорию Брянской области. Появилось заявление в сводке ведомства в четверг, 6 апреля.

Официальный представитель оборонного ведомства РФ Игорь Конашенков подметил, что российским военным и пограничникам якобы удалось предотвратить попытку проникновения в РФ с украинской территории.

"Пресечена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы численностью более 15 боевиков. В ходе боестолкновения огнем артиллерии Западного военного округа противнику нанесено поражение. Диверсионная группа была рассеяна и, понеся потери, отошла на территорию Украины. Потерь среди российских военнослужащих нет", — говорится в сообщении Минобороны.

ДРГ в Брянской области 6 апреля: что известно

Бойцы "Русского Добровольческого Корпуса" заявили, что вновь посетили территорию Брянской области и поделились новым роликом с "выходки" в Telegram-канале объединения.

Они не подтверждают слова губернатора Брянской области Александра Богомаза о том, что им удалось "успешно отразить атаку украинских украинских диверсионно-разведывательных групп".

"Мы снова ловим его на лжи! Помимо выполнения боевых задач, бойцы РДК смогли пообщаться с местными жителями, вручить им листовки", — говорится в сообщении.

Напомним, 6 апреля Александр Богомаз докладывал о том, что на территории Брянской области военным РФ якобы удалось уничтожить "украинскую ДРГ". Перед этим, по его словам, район якобы подвергся обстрелу из минометов.