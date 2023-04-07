"Ретельно відстежують": військові РФ врахують слова Блінкена про контрнаступ ЗСУ, — Пєсков

Спікер Кремля прокоментував нещодавні слова держсекретаря США Ентоні Блінкена про те, що контрнаступ України може розпочатися найближчими тижнями.

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Російське військове командування враховує усі дані, що надходять щодо війни в Україні, це ж стосується і заяви держсекретаря США Ентоні Блінкена про можливий контрнаступ ЗСУ. Про це у п'ятницю, 7 квітня, заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

Кремлівського спікера попросили прокоментувати нещодавні слова Блінкена про контрнаступ України. Американський держсекретар зазначив, що український контрнаступ може розпочатися найближчими тижнями.

"Швидше, це заява, яка є предметом ретельного відстеження наших військових", — пояснив Пєсков, додавши, що ЗС РФ уважно стежать за всіма даними, що надходять, і враховують їх при плануванні військової кампанії в Україні.

Нагадаємо, що в Міноборони США ініціювали розслідування через витік американських документів щодо контрнаступу Сил оборони України. За даними журналістів, в опублікованих документах не було конкретних дат або планів, але російському військовому командуванню ці відомості могли надати багато підказок.

Російський пропагандист Володимир Соловйов закликав Кремль застосувати ядерну зброю по Українi, не чекаючи контрнаступу. Соловйов послався на те, що українська армія, яка готується до операції на фронті, не зупиняє навіть наявність у Росії зброї масового ураження.