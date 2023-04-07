"Тщательно отслеживают": военные РФ учтут слова Блинкена о контрнаступлении ВСУ, — Песков

Спикера Кремля прокомментировал недавние слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что контрнаступление Украины может начаться в ближайшие недели.

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Российское военное командование учитывает все поступающие данные относительно войны в Украине, это же касается и заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном контрнаступлении ВСУ. Об этом в пятницу, 7 апреля, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Кремлевского спикера попросили прокомментировать недавние слова Блинкена о контрнаступлении Украины. Американский госсекретарь отметил, что украинское контрнаступление может начаться в ближайшие недели.

"Скорее, это заявление, которое является предметом тщательного отслеживания наших военных", — пояснил Песков, добавив, что ВС РФ пристально следят за всеми поступающими данными и учитывают их при планировании военной кампании в Украине.

Напомним, что в Минобороны США инициировали расследование из-за утечки американских документов по контрнаступлению Сил обороны Украины. По сведениям журналистов, в опубликованных документах не было конкретных дат или планов, но российскому военному командованию эти сведения могли предоставить множество подсказок.

Российский пропагандист Владимир Соловьев призвал Кремль применить ядерное оружие по территории Украины, не дожидаясь контрнаступления. Соловьев сослался на то, что украинскую армию, которая готовится к операции на фронте, не останавливает даже наличие у России оружия массового поражения.