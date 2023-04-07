Змушують оформити "червоний" паспорт: РФ вивезла українців до 55 регіонів країни, — ЦНС

За інформацією відомства, Кремль обманом, а часом насильно вивозить громадян України з окупованих територій до віддалених областей РФ для подальшої асиміляції.

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Російські окупанти "розкидали" депортованих українців із захоплених областей до 55 регіонів Російської Федерації. Про це повідомили у Центрі національного опору у п'ятницю, 7 квітня.

За наявною інформацією, російські окупанти продовжують незаконно вивозити громадян України на свою територію, проте вони самі це називають "евакуацією". Тепер українські люди розкидані 55 регіонами країни.

"Росіяни проводять політику геноциду на захоплених землях, адже кінцева мета Росії – знищення української нації. Отже українців на тимчасово окупованих територіях депортують для подальшої асиміляції у віддалених землях Росії", — йдеться у повідомленні.

При цьому, як зауважують у ЦНС, так званих "переселенців" яких обманом, а часом і зовсім насильно депортували на територію Росії, відвозять до тих регіонів, де їм потрібно отримувати російський паспорт. Їх створюються спеціальні умови, за яких без російських документів неможливо існувати.

За інформацією Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, вже було зафіксовано 20 тисяч випадків депортації дітей на територію Російської Федерації.

"Згідно з останніми даними Національного інформаційного бюро, незаконно депортованими вважаються 19 514 українських дітей. Відомо також, що на тимчасово окупованих територіях і в Росії знаходяться близько 4390 статусних дітей, до яких належать діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування", — йдеться у відомстві.

Нагадаємо, 31 березня ООН підтвердила понад 8 400 загибелі громадян в Україні. За словами Верховного комісара ООН з прав людини Фолькера Тюрка, ще понад 14 тисяч мирних жителів зазнали поранень, в основному через застосування Росією вибухових речовин масштабної дії.